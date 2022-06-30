Потрібні водії та робітники: які професії найбільш затребувані в Україні за підсумками червня

У Києві та відносно безпечних регіонах Центру та Заходу України зараз спостерігається поступове зростання пропозицій роботи у низці сфер, свідчать дані порталу "OLX Робота".

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При цьому найбільший приріст вакансій спостерігається у категорії "Будівництво/оздоблювальні роботи". У Києві їхня кількість зросла з 1085 протягом березня до 3420 у червні, а в Дніпрі — з 708 до 818.

Також збільшилася пропозиція для бажаючих працювати у кол-центрах та сфері телекомунікацій. Найвідчутніше зростання спостерігається у Дніпрі. На початку березня таких вакансій було лише 35, а на початку літа вже 455.

Крім того, у більшості областей збільшилася кількість оголошень у категоріях "Клінінг/домашній персонал" та "Виробництво/робочі спеціальності", при цьому найбільш затребувані серед роботодавців традиційно працівники сфер торгівлі та логістики.

Найвищі зарплати у цих сферах зараз пропонують водіям, причому у червні вони зросли щодо березня. Зокрема, влітку водії таксі можуть знайти роботу в середньому на 500 гривень, а облицьовувачі – на 2,7 тисячі гривень більш високооплачувану.

Топ-10 вакансій із найбільшою зарплатою у червні за відповідними професіями OLX наводить наступний: дальнобійник – 50 077 грн; водій бульдозера/грейдера – 27 500 грн; водій таксі – 25 500 грн; штукатур – 25 000 грн; комбайнер – 25 000 грн; оператор call-центру – 24 000 грн; виконроб - 23 500 грн; кур'єр – 22 500 грн; облицювальник - 21 000 грн; фасадник – 20 693 грн.

При цьому наголошується, що й активності при пошуку роботи у червні українці виявляли значно більше, ніж на початку весни. За даними аналітики OLX, відношення пошукових запитів до кількості вакансій барист зросло на 66 процентних пунктів, нянь і кур'єрів - на 64, охоронців - на 63, різноробочих - на 61, прибиральниць - на 60.

Загалом же найчастіше в червні користувачі шукали наступні вакансії: водія (228,8 тисячі разів), продавця (56,9 тисячі), вантажника (48,8 тисячі), баристи (44 тисячі) та прибиральника (40,1 тисячі разів).

Джерело фото: ua.depositphotos.com