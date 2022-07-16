Яку роботу пропонують українцям за кордоном та скільки платять

Найлегше працевлаштуватися за кордоном у сферах, які відчувають дефіцит кадрів, зокрема у галузі переробної промисловості, транспорті та логістиці, у сільському господарстві та будівництві. Затребувані за кордоном також лікарі, медсестри, помічники медичного персоналу.

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Про це повідомляє кадровий портал grc.ua.

Де пропонують роботу?

Лідером серед пропозицій роботи для українців є Польща, яка пропонує 24% від усіх актуальних пропозицій. Польща зацікавлена у залученні українських спеціалістів на роботу, зокрема у галузях, які відчувають дефіцит персоналу. З цією метою польським урядом були прийняті нормативні законодавчі акти, які сприяють спрощенню та прискоренню процесу працевлаштування іноземних фахівців. У період літнього сезону більше роботи у Польщі з’явилося у готельно-ресторанній галузі, у сільському господарстві. Традиційно багато вакансій на підприємствах харчової галузі, у легкій промисловості, у сфері транспорту та логістики, на будівництві.

Активно запрошує на роботу наших спеціалістів Вірменія. На кадровому порталі grc.ua вакансій у цій країні 11% від усіх актуальних пропозицій за кордоном. Готові запропонувати роботу українським фахівцям також роботодавці Кіпру, Молдови та США.

Що пропонують?

Третина всіх вакансій за кордоном для українців відкрита у сфері ІТ. Цим спеціалістам готові платити в середньому 86 700 грн.

Другі за затребуваністю продавці, касири та менеджери з продажу. Для них опубліковано 25% від всіх актуальних вакансій за кордоном. Середній оклад, який пропонують фахівцям сфери продажу, 50 700 грн.

Також цінуються за кордоном наші фахівці зі сфери маркетингу, реклами та PR, яким пропонують 82 400 грн за їх роботу.

Скільки готові платити?

В закордонних оголошеннях з пропозиціями роботи оплата стартує від 28 400 грн – таких вакансій 34% від усіх актуальних. Від 52 500 грн готові платити 23% роботодавців, а платню від 76 500 грн пропонує 21% роботодавців. Оклад від 100 500 грн зазначений в 13% вакансій, ще більшу компенсацію пропонує 9% роботодавців.

Середня заробітна плата, яку пропонують у вакансіях з інших країн, становить 62 000 грн, що в три рази більше від середньої зарплати в Україні.

Роботодавці шукають в основному кандидатів з досвідом роботи. Третина роботодавців (35%) шукає молодих фахівців з досвідом від 1 до 3 років. З досвідом роботи від 3 до 6 років шукає 42% роботодавців. Більш досвідчені фахівці потрібні лише 3% роботодавців. А кандидати взагалі без досвіду роботи цікавлять лише 20% роботодавців.

Де можна працювати віддалено

Для тих, хто зацікавлений працювати у віддаленому форматі, найбільше варіантів є у сфері інформаційних технологій. Таких вакансій третина від усіх варіантів віддаленої роботи за кордоном. Розробники можуть претендувати на зарплату від 3 000 EUR до 5 000 EUR. Web дизайнерам пропонують зарплату до 3 500 EUR, оклади менеджерів проектів стартують з 2 000 EUR.

Чверть пропозицій віддаленої роботи, яку пропонують українським спеціалістам, складають вакансії для менеджерів з продажу та менеджерів по роботі з клієнтами. Зарплати у цій категорії стартують від 700 EUR. Наприклад, менеджер з продажу зі знанням англійської мови, який буде працювати з ринком Румунії, Естонії, Литви Латвії та Болгарії, буде отримувати від 792 USD до 4 000 USD. Оператор Call-центру зі знанням іноземних мов може розраховувати на оклад 700 - 1000 EUR. Менеджеру з продажу логістичних послуг/Sales Agent (remotely) пропонують 27 720 – 140 000 грн.

Третьою за кількістю варіантів віддаленої роботи за кордоном є сфера маркетингу, реклами та PR. Зарплати у цих вакансіях стартують з 500 USD.

Зазначимо, у Києві та відносно безпечних регіонах Центру та Заходу України зараз спостерігається поступове зростання пропозицій роботи у низці сфер.