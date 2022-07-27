Кадровики и охранники не особо нужны: в каких сферах в июле стали предлагать меньшие зарплаты

В июле в большинстве профессиональных сфер зарплаты удержались от понижения, однако до сих пор есть профессии, где предлагаемая зарплата снижается, свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

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Так, наибольшее падение средней зарплаты почувствовали представители сферы добычи сырья. В июле в открытых в этой сфере вакансиях предлагали в среднем всего 15 800 гривен, тогда как в июне средняя ежемесячная предлагаемая через этот сервис оплата составила 25 300 гривен.

Снизились также зарплаты в сфере HoReCa. Несмотря на летний сезон, который обычно был самым активным в этой сфере, в гостиницах, ресторанах и туристических комплексах в июле крайне мало вакансий, а средняя зарплата составляет 16 700 гривен.

Среди тех, кому в июле предлагают более низкие зарплаты, также работники банков (средняя зарплата составляет 17 500 гривен, что на 6,9% меньше, чем в июне), охранники (средняя зарплата 9 700 гривен, снижение – 11%), менеджеры по персоналу (средняя зарплата 22 800 гривен, понижение – 20%), рабочий персонал (средняя зарплата 12 800 гривен, понижение – 6,5%).

Меньшими, чем в начале лета, зарплаты стали и в производстве и сельском хозяйстве (средняя зарплата 17 100 гривен, снижение – 10,9%), в сфере инсталляции и сервиса (15 500 гривен, снижение – 8%), в строительстве и недвижимости (22 800 гривен, снижение – 12%).

В свою очередь список профессий с высокими зарплатами остается неизменным. В частности, больше всего (в среднем 76 тысяч гривен) предлагают IT-специалистам.

Несколько повысились зарплаты, которые предлагают кандидатам на должности в высшем менеджменте: средняя заработная плата, которую в июле готовы платить руководителям, составляет 52 600 гривен.

В топ-5 профессиональных сфер с высокими зарплатами также консалтинг со средней зарплатой 32 300 гривен, маркетинг, реклама и PR (26 600 гривен), а также бухгалтеры и специалисты по управленческому учету и финансам (25 600 гривен).

В то же время, как указывают в grc, от кризиса на рынке труда больше всего пострадали юристы и специалисты сферы страхования: с начала войны вакансий для этих специалистов почти не было.

В середине лета предложений работы в сферах юриспруденции и страхования стало больше, однако зарплаты, предлагаемые работодателями, значительно ниже, чем были до войны. Так, юристам в среднем в июле предлагают 15 500 гривен, а страхователи могут рассчитывать ежемесячно в среднем на 13 500 гривен.

В пятерку специалистов с самыми низкими зарплатами в июле попали также представители рабочих профессий (средняя зарплата 12 800 гривен), охранники (9 700 гривен), а также студенты и специалисты, которые только начинают карьерный путь (им в среднем готовы платить ежемесячно по 9500 гривен).

Напомним, что на днях в grc также рассказали, как изменились в июле средние зарплаты по регионам Украины. В частности, второе место после Киева занимает уже не Львовская область.

Источник фото: ua.depositphotos.com