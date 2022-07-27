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Кадровики и охранники не особо нужны: в каких сферах в июле стали предлагать меньшие зарплаты
В июле в большинстве профессиональных сфер зарплаты удержались от понижения, однако до сих пор есть профессии, где предлагаемая зарплата снижается, свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.
Так, наибольшее падение средней зарплаты почувствовали представители сферы добычи сырья. В июле в открытых в этой сфере вакансиях предлагали в среднем всего 15 800 гривен, тогда как в июне средняя ежемесячная предлагаемая через этот сервис оплата составила 25 300 гривен.
Снизились также зарплаты в сфере HoReCa. Несмотря на летний сезон, который обычно был самым активным в этой сфере, в гостиницах, ресторанах и туристических комплексах в июле крайне мало вакансий, а средняя зарплата составляет 16 700 гривен.
Среди тех, кому в июле предлагают более низкие зарплаты, также работники банков (средняя зарплата составляет 17 500 гривен, что на 6,9% меньше, чем в июне), охранники (средняя зарплата 9 700 гривен, снижение – 11%), менеджеры по персоналу (средняя зарплата 22 800 гривен, понижение – 20%), рабочий персонал (средняя зарплата 12 800 гривен, понижение – 6,5%).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Меньшими, чем в начале лета, зарплаты стали и в производстве и сельском хозяйстве (средняя зарплата 17 100 гривен, снижение – 10,9%), в сфере инсталляции и сервиса (15 500 гривен, снижение – 8%), в строительстве и недвижимости (22 800 гривен, снижение – 12%).
В свою очередь список профессий с высокими зарплатами остается неизменным. В частности, больше всего (в среднем 76 тысяч гривен) предлагают IT-специалистам.
Несколько повысились зарплаты, которые предлагают кандидатам на должности в высшем менеджменте: средняя заработная плата, которую в июле готовы платить руководителям, составляет 52 600 гривен.
В топ-5 профессиональных сфер с высокими зарплатами также консалтинг со средней зарплатой 32 300 гривен, маркетинг, реклама и PR (26 600 гривен), а также бухгалтеры и специалисты по управленческому учету и финансам (25 600 гривен).
В то же время, как указывают в grc, от кризиса на рынке труда больше всего пострадали юристы и специалисты сферы страхования: с начала войны вакансий для этих специалистов почти не было.
В середине лета предложений работы в сферах юриспруденции и страхования стало больше, однако зарплаты, предлагаемые работодателями, значительно ниже, чем были до войны. Так, юристам в среднем в июле предлагают 15 500 гривен, а страхователи могут рассчитывать ежемесячно в среднем на 13 500 гривен.
В пятерку специалистов с самыми низкими зарплатами в июле попали также представители рабочих профессий (средняя зарплата 12 800 гривен), охранники (9 700 гривен), а также студенты и специалисты, которые только начинают карьерный путь (им в среднем готовы платить ежемесячно по 9500 гривен).
Напомним, что на днях в grc также рассказали, как изменились в июле средние зарплаты по регионам Украины. В частности, второе место после Киева занимает уже не Львовская область.
Источник фото: ua.depositphotos.com