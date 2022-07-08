В Киеве возобновили работу почти 86% предприятий

В июне в столице 86% предприятий уже возобновили работу. Таким образом, доля неработающих предприятий сократилась до 14%, в то время как еще в марте этот показатель составлял 32%.

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Об этом сообщает КГГА.

Одновременно возросла загруженность мощностей столичных предприятий до 60%, это на 20% больше, чем в апреле этого года.

По данным Киевского городского центра занятости, по состоянию на начало июня до 15,4 тысяч увеличилось количество вакансий на рынке труда. Растет количество претендентов на одно рабочее место: если к началу апреля на одну вакансию претендовали трое, то уже в июне этот показатель увеличился до 10 человек.

Наиболее востребованы сегодня в столице водители трамваев, рабочие по уборке, медицинские сестры (братья), электромонтеры и слесари.

Постепенно возобновляется продажа недвижимости в новостройках. С начала российского вторжения 24 февраля и практически до апреля рынок недвижимости в столице замер. По данным сайта lun.ua, сегодня предложение насчитывает 128 новостроек.

При этом, несколько усугубились негативные тенденции в экономике. В частности, на 15,5% до 18 тыс. грн. сократился уровень заработной платы, тогда как в январе киевляне получали в среднем 21,3 тыс. грн. Кроме того, потребительские цены на конец мая выросли на 15,7%.