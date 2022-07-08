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У Києві відновили роботу майже 86% підприємств
У червні у столиці 86% підприємств уже поновили роботу. Таким чином, частка непрацюючих підприємств скоротилася до 14%, тоді як ще в березні цей показник становив 32%.
Про це повідомляє КМДА.
Одночасно зросла завантаженість потужностей столичних підприємств до 60%, це на 20% більше, ніж у квітні цього року.
За даними Київського міського центру зайнятості, станом на початок червня до 15,4 тисячі збільшилася кількість вакансій на ринку праці. Зростає кількість претендентів на одне робоче місце: якщо на початок квітня на одну вакансію претендували троє, то вже у червні цей показник збільшився до 10 осіб.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Найбільш затребувані сьогодні у столиці водії трамваїв, робітники з прибирання, медичні сестри (брати), електромонтери та слюсарі.
Поступово відновлюється продаж нерухомості у новобудовах. З початку російського вторгнення 24 лютого та практично до квітня ринок нерухомості в столиці завмер. За даними сайту lun.ua, сьогодні пропозиція налічує 128 новобудов.
При цьому дещо посилилися негативні тенденції в економіці. Зокрема, на 15,5% – до 18 тис. грн. скоротився рівень заробітної плати, тоді як у січні кияни отримували у середньому 21,3 тис. грн. Окрім того, споживчі ціни на кінець травня зросли на 15,7%.