У Києві відновили роботу майже 86% підприємств

У червні у столиці 86% підприємств уже поновили роботу. Таким чином, частка непрацюючих підприємств скоротилася до 14%, тоді як ще в березні цей показник становив 32%.

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Про це повідомляє КМДА.

Одночасно зросла завантаженість потужностей столичних підприємств до 60%, це на 20% більше, ніж у квітні цього року.

За даними Київського міського центру зайнятості, станом на початок червня до 15,4 тисячі збільшилася кількість вакансій на ринку праці. Зростає кількість претендентів на одне робоче місце: якщо на початок квітня на одну вакансію претендували троє, то вже у червні цей показник збільшився до 10 осіб.

Найбільш затребувані сьогодні у столиці водії трамваїв, робітники з прибирання, медичні сестри (брати), електромонтери та слюсарі.

Поступово відновлюється продаж нерухомості у новобудовах. З початку російського вторгнення 24 лютого та практично до квітня ринок нерухомості в столиці завмер. За даними сайту lun.ua, сьогодні пропозиція налічує 128 новобудов.

При цьому дещо посилилися негативні тенденції в економіці. Зокрема, на 15,5% – до 18 тис. грн. скоротився рівень заробітної плати, тоді як у січні кияни отримували у середньому 21,3 тис. грн. Окрім того, споживчі ціни на кінець травня зросли на 15,7%.