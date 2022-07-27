Кадровики та охоронці не потрібні: в яких сферах у липні стали пропонувати менші зарплати

У липні у більшості професійних сфер зарплати утрималися від зниження, проте досі є професії, де пропонована зарплата знижується, свідчать дані кадрового порталу grc.ua.

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Так, найбільше падіння середньої зарплати відчули представники сфери видобутку сировини. У липні у відкритих вакансіях у цій сфері пропонували в середньому лише 15 800 гривень, тоді як в червні середня щомісячна пропонована через цей сервіс оплата становила 25 300 гривень.

Знизилися також зарплати у сфері HoReCa. Не зважаючи на літній сезон, який зазвичай був самим активним у цій сфері, у готелях, ресторанах та у туристичних комплексах у липні вкрай мало вакансій, а середня зарплата складає 16 700 гривень.

Серед тих, кому у липні пропонують нижчі зарплати, також працівники банків (середня зарплата становить 17 500 гривень, що на 6,9% менше, ніж у червні), охоронці (середня зарплата 9 700 гривень, зниження – 11%), менеджери з персоналу (22 800 гривень, зниження – 20%), робітничий персонал (12 800 гривень, зниження – 6,5%).

Менші зарплати, ніж на початку літа, і у виробництві та сільському господарстві (середня зарплата 17 100 гривень, зниження – 10,9%), в сфері інсталяція та сервіс (15 500 гривень, зниження – 8%), у будівництві та нерухомості (22 800 гривень, зниження – 12%).

В свою чергу перелік професій з найвищими зарплатами залишається незмінним. Зокрема, найбільше (в середньому 76 тисяч гривень) пропонують ІТ-спеціалістам.

Трохи підвищилися зарплати, які пропонують кандидатам на посади у вищому менеджменті: середня заробітна плата, яку у липні готові платити керівникам, становить 52 600 гривень.

У топ-5 професійних сфер з найвищими зарплатами утримуються також консалтинг з середньою зарплатою 32 300 гривень, маркетинг, реклама та PR (середня зарплата 26 600 гривень), а також бухгалтери та спеціалісти з управлінського обліку та фінансів (середня зарплата 25 600 гривень).

Натомість, як вказують у grc, від кризи на ринку праці найбільше постраждали юристи та спеціалісти сфери страхування: від початку війни вакансій для цих фахівців майже не було.

В середині літа пропозицій роботи у сферах юриспруденції та страхування стало більше, проте зарплати, які пропонують роботодавці, значно нижчі, ніж були до війни. Так, юристам в середньому у липні пропонують 15 500 гривень, а страхувальники можуть розраховувати щомісяця в середньому на 13 500 гривень.

До п’ятірки спеціалістів із найнижчими зарплатами у липні потрапили також представники робітничих професій (середня зарплата 12 800 гривень), охоронці (9 700 гривень), а також студенти та спеціалісти, які лише починають кар’єрний шлях (їм в середньому готові платити щомісяця 9 500 гривень).

Нагадаємо також, що днями у grc розповіли, як змінилися у липні середні зарплати по регіонах України. Зокрема, друге місце після Києва посідає вже не Львівська область.

Джерело фото: ua.depositphotos.com