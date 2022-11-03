Правительство запускает новые инструменты стимулирования работодателей для уменьшения безработицы

В следующем году правительство вводит новые программы компенсаций работодателям за трудоустройство некоторых категорий населения, что позволит активизировать ситуацию на рынке труда.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

“Война негативно сказалась на рынке труда и правительство ищет разные способы, чтобы увеличить возможности для трудоустройства людей. Мы уже запустили ряд программ для повышения уровня занятости и создания новых рабочих мест – релокации, предоставления грантов на начало или развитие бизнеса, компенсации работодателям за трудоустройство и оплату труда внутренних переселенцев. Эти инструменты уже успешно действуют", - отметила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

По ее словам, правительство со следующего года предлагает еще и новые механизмы, в частности, предусмотренные недавно принятым законом, которые будут стимулировать активность работодателей.

Изменениями законодательства введены новые активные программы занятости, предусматривающие компенсацию работодателям за трудоустройство некоторых категорий людей, которые могут испытывать трудности при поиске работы.

В частности, молодежи, участников боевых действий, которые будут искать работу после окончания войны, одиноких родителей, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, людей предпенсионного возраста.

"Весной 2023 года для работодателей заработает такая норма - если вы берете на работу молодежь до 25 лет, которая, преимущественно, не имеет страхового стажа, в течение шести месяцев фонд по безработице будет компенсировать вам половину минимальной заработной платы. Если возьмете на работу человека с инвалидностью или военнослужащего, или человека, которому осталось 5 лет до пенсии, государство будет полгода компенсировать половину расходов на оплату его труда, но не больше минимальной зарплаты", - сообщила Бережная.

Также остается программа компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц, которая действует в этом году и по которой уже трудоустроено почти 15 тысяч человек.

В проекте государственного бюджета на 2023 год на активные программы занятости правительство предлагает заложить 2,5 млрд грн, что является беспрецедентно высокой суммой, втрое больше, чем на эти цели в текущем году.

Таким образом, программы, направленные на рост занятости, будут иметь возможность воспользоваться значительно больше украинцев.

Отметим, что негативные последствия кризиса на рынке труда во время войны ощутило на себе подавляющее большинство украинцев. Более 40% украинцев остались без работы.

По оценкам Минэкономики, уровень безработицы в Украине к концу 2022 года составит 30%.

Поэтому правительство разработало механизм привлечения безработных в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.