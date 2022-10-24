Експерти розповіли про ефективні методи пошуку роботи

В нових умовах на ринку праці для ефективного працевлаштування пошукачам потрібно змінювати методи пошуку роботи та проявляти більшу активність.

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Про це повідомляють аналітики кадрового порталу grc.ua.

В період війни третина компаній припинила набір працівників. Це відбилося на загальній кількості вакансій. Попри поступове відновлення ринку праці після повного падіння наприкінці лютого, кількість відкритих вакансій досі залишається меншою, порівнюючи з довоєнним періодом.

З іншого боку, для більшості українців працездатного віку пошук роботи чи підробітку є надзвичайно гострою проблемою. Через втрату роботи або частини зарплати, підвищення цін та зниження доходів громадяни України перебувають у активному пошуку джерел заробітку. Відтак, наразі спостерігається дефіцит пропозицій роботи та підвищення конкуренції серед пошукачів.

В нових умовах на ринку праці для ефективного працевлаштування пошукачам потрібно змінювати методи пошуку роботи та проявляти більшу активність.

Набір працівників здійснюють зараз лише дві третини підприємств та організацій. Більшість таких компаній (27%) набирають персонал лише на стратегічні напрямки. Кожна п’ята компанія (21%) здійснює набір на всі напрямки бізнесу. Ще 19% підприємств та організацій здійснюють тимчасовий набір на заміну тим співробітникам, які релокувалися через війну або мобілізувалися.

Для пошуку нових працівників компанії використовують насамперед традиційний метод – публікацію вакансій та перегляд резюме пошукачів на сайтах з пошуку роботи. Проте велика частка рекрутерів зазначає дієвість пошуку потрібних спеціалістів шляхом рекомендацій від знайомих.

Також роботодавці шукають працівників, публікуючи оголошення у соціальних мережах. Зазвичай, інформація про відкриті вакансії з’являються на сторінках компаній, у професійних спільнотах в соцмережах та в особистих профайлах HR-ів та рекрутерів. Ці оголошення можуть дублюватися в Telegram каналах.

Отже, для ефективного пошуку роботи пошукачам потрібно насамперед поновити або створити свої резюме на сайтах з пошуку роботи, а також постійно перевіряти нові пропозиції роботи та активно відгукувати на підходящі вакансії.

"Важливо не обмежуватися одним методом пошуку інформації про нові вакансії, а використовувати кілька джерел – зокрема, варто підписатися на сторінки компаній, що цікавлять пошукача, перевіряти дописи у професійних спільнотах та Telegram каналах. Шукати оголошення про вакансії можна за критерієм компанії, галузі, професії, регіону, формату (наприклад, віддалена робота). Кваліфікованим спеціалістам вкрай важливо просувати власний професійний бренд та встановлювати професійні контакти. Адже дуже часто рекрутери знаходять потрібних спеціалістів завдяки рекомендаціям", - наголошують аналітики кадрового порталу.

Нагадаємо, у найближчі півроку ймовірні скорочення персоналу в кожній п’ятій українській компанії.

Раніше повідомлялося, що в Україні запрацював "Єдиний портал вакансій", який дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі та очікуваного рівня зарплат.

Зазначимо, негативні наслідки кризи на ринку праці під час війни відчула на собі переважна більшість українців. Більше 40% українців залишилися без роботи. Наразі продовжують працювати і отримувати заробітну плату у повному обсязі тільки 23%.