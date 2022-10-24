Эксперты рассказали об эффективных методах поиска работы

В новых условиях на рынке труда для эффективного трудоустройства соискателям нужно изменять методы поиска работы и проявлять большую активность.

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Об этом сообщают аналитики кадрового портала grc.ua.

В период войны треть компаний прекратила набор работников. Это отразилось на общем количестве вакансий. Несмотря на постепенное возобновление рынка труда после полного падения в конце февраля, количество открытых вакансий до сих пор остается меньше, по сравнению с довоенным периодом.

С другой стороны, для большинства украинцев трудоспособного возраста поиск работы или подработки является очень острой проблемой. Из-за потери работы или части зарплаты, повышения цен и снижения доходов граждане Украины находятся в активном поиске источников заработка. Следовательно, наблюдается дефицит предложений работы и повышение конкуренции среди соискателей.

В новых условиях на рынке труда для эффективного трудоустройства поисковикам нужно изменять методы поиска работы и проявлять большую активность.

Набор работников сейчас осуществляют только две трети предприятий и организаций. Большинство таких компаний (27%) набирают персонал только по стратегическим направлениям.

Каждая пятая компания (21%) осуществляет набор по всем направлениям бизнеса. Еще 19% предприятий и организаций осуществляют временный набор на замену тем сотрудникам, которые релоцировались из-за войны или мобилизовались.

Для поиска новых работников компании используют, прежде всего, традиционный метод – публикацию вакансий и просмотр резюме поисковиков на сайтах по поиску работы. Однако большая часть рекрутеров указывает на действенность поиска нужных специалистов путем рекомендаций от знакомых.

Также работодатели ищут работников, публикуя объявления в социальных сетях. Обычно информация об открытых вакансиях появляется на страницах компаний, в профессиональных сообществах в соцсетях и в личных профайлах HR-ов и рекрутеров. Эти объявления могут дублироваться в Telegram каналах.

Итак, для эффективного поиска работы соискателям нужно прежде всего обновить или создать свои резюме на сайтах по поиску работы, а также постоянно проверять новые предложения работы и активно откликаться на подходящие вакансии.

"Важно не ограничиваться одним методом поиска информации о новых вакансиях, а использовать несколько источников – в частности, стоит подписаться на страницы интересующих поисковика компаний, проверять сообщения в профессиональных сообществах и Telegram каналах. Искать объявления о вакансиях можно по критерию компании, отрасли, профессии, региона, формата (например, отдаленная работа). Квалифицированным специалистам крайне важно продвигать собственный профессиональный бренд и устанавливать профессиональные контакты. Ведь очень часто рекрутеры находят нужных специалистов благодаря рекомендациям", - отмечают аналитики кадрового портала.

Напомним, в ближайшие полгода вероятны сокращения персонала в каждой пятой украинской компании.

Ранее сообщалось, что в Украине заработал "Единый портал вакансий", который позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью и ожидаемым уровнем зарплат.

Отметим, что негативные последствия кризиса на рынке труда во время войны ощутило на себе подавляющее большинство украинцев. Более 40% украинцев остались без работы. В настоящее время продолжают работать и получать заработную плату в полном объеме только 23%.