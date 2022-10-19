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На рынке труда активизировались мошенники: как их избежать
В войну на рынке труда в Украине активизировались мошенники, привлекающие кандидатов к участию в схемах выманивания средств. Сервис по поиску работы Work.ua предоставил рекомендации, как избежать мошенников.
"На фоне падения рынка труда в войну доля предложений работы от мошенников увеличилась, чем подсветила проблему. Соискатели стали чаще жаловаться на вводящие в заблуждение вакансии и мешают поиску надежной работы. В августе Work.ua заблокировал более 500 вакансий от "брачных агентств" и стриминговых площадок, в октябре — около 100 вакансий криптомошенников", - говорится в сообщении.
Чтобы избежать мошенников Work.ua рекомендует читать отзывы о компании, никому не переводить деньги, не отправлять паспортные данные и код банковской карты, не регистрироваться на неизвестных сервисах и включать критическое мышление.
Отмечается, что чаще всего о лжи свидетельствуют следующие формулировки:Подписывайтесь на наш Telegram канал
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Work.ua рекомендует избегать вакансии от брачных агентств. Такие компании маскируются под переводческие и публикуют вакансии переводчиков, операторов чата, менеджеров по работе с клиентами. Они привлекают внимание фразами о "неограниченном доходе", "заработке с первой недели" и предлагают зарплату от 20 до 150 тысяч гривен даже без знания английского и опыта. На самом деле работа заключается в выманивании денег у иностранцев, которые хотят познакомиться с украинками.
Также сервис не рекомендует отзываться на вакансии блоггеров, ведущих эфиров, где используют фразы "для талантливых и харизматичных девушек и парней", "общайся с единомышленниками и зарабатывай на этом деньги" и предлагают до 100 тысяч гривен зарплаты.
Кроме того, на рынке труда активизировались криптомошенники. Они позиционируют себя как финансовые компании, публикуют вакансии менеджеров по работе с клиентами, менеджеров по продажам. Мошенники предлагают вложить деньги в биржевые инвестиции, а если денег у человека для вклада нет, то помогают оформить на его имя микрозайм.
"Готовы брать на работу людей от 18 лет даже без опыта, но с желанием развиваться. Обычно требуют знания английского и европейских языков. Заманивают соискателей с помощью розыгрышей макбуков, айфонов и других драгоценных подарков и т.д. с привязкой к курсу доллара", – говорится в сообщении.
Work.ua отмечает, что надежные работодатели не стесняются о себе открыто говорить и предоставлять нужную информацию, особенно если это крупные международные компании.
Напомним, в Украине заработал "Единый портал вакансий", который позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью и ожидаемым уровнем зарплат.