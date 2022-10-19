На рынке труда активизировались мошенники: как их избежать

В войну на рынке труда в Украине активизировались мошенники, привлекающие кандидатов к участию в схемах выманивания средств. Сервис по поиску работы Work.ua предоставил рекомендации, как избежать мошенников.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"На фоне падения рынка труда в войну доля предложений работы от мошенников увеличилась, чем подсветила проблему. Соискатели стали чаще жаловаться на вводящие в заблуждение вакансии и мешают поиску надежной работы. В августе Work.ua заблокировал более 500 вакансий от "брачных агентств" и стриминговых площадок, в октябре — около 100 вакансий криптомошенников", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать мошенников Work.ua рекомендует читать отзывы о компании, никому не переводить деньги, не отправлять паспортные данные и код банковской карты, не регистрироваться на неизвестных сервисах и включать критическое мышление.

Отмечается, что чаще всего о лжи свидетельствуют следующие формулировки:

Вложите 100 грн и получите 500 грн.

Отправьте нам 100 грн, чтобы мы вам отправили документы/материалы.



Получите 100 грн за 20 минут.



Можно работать дома с помощью мобильного телефона и легко зарабатывать от 1000 до 8000 гривен в день, зарплата будет выплачена в тот же день.



Аренда аккаунтов Facebook и других соцсетей и известных сервисов.



Хороший заработок пишите в личные (без номера телефона и названия организации).



Любые ставки, прогнозы, лоты.



Заработок без вложений переходите по ссылке.



Work.ua рекомендует избегать вакансии от брачных агентств. Такие компании маскируются под переводческие и публикуют вакансии переводчиков, операторов чата, менеджеров по работе с клиентами. Они привлекают внимание фразами о "неограниченном доходе", "заработке с первой недели" и предлагают зарплату от 20 до 150 тысяч гривен даже без знания английского и опыта. На самом деле работа заключается в выманивании денег у иностранцев, которые хотят познакомиться с украинками.

Также сервис не рекомендует отзываться на вакансии блоггеров, ведущих эфиров, где используют фразы "для талантливых и харизматичных девушек и парней", "общайся с единомышленниками и зарабатывай на этом деньги" и предлагают до 100 тысяч гривен зарплаты.

Кроме того, на рынке труда активизировались криптомошенники. Они позиционируют себя как финансовые компании, публикуют вакансии менеджеров по работе с клиентами, менеджеров по продажам. Мошенники предлагают вложить деньги в биржевые инвестиции, а если денег у человека для вклада нет, то помогают оформить на его имя микрозайм.

"Готовы брать на работу людей от 18 лет даже без опыта, но с желанием развиваться. Обычно требуют знания английского и европейских языков. Заманивают соискателей с помощью розыгрышей макбуков, айфонов и других драгоценных подарков и т.д. с привязкой к курсу доллара", – говорится в сообщении.

Work.ua отмечает, что надежные работодатели не стесняются о себе открыто говорить и предоставлять нужную информацию, особенно если это крупные международные компании.

Напомним, в Украине заработал "Единый портал вакансий", который позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью и ожидаемым уровнем зарплат.