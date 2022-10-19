На ринку праці активізувалися шахраї: як їх уникнути

У війну на ринку праці в Україні активізувалися шахраї, які залучають кандидатів до участі в схемах виманювання коштів. Сервіс з пошуку роботи Work.ua надав рекомендації, як уникнути шахраїв.

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"На тлі падіння ринку праці у війну частка пропозицій роботи від шахраїв збільшилась, чим підсвітила проблему. Шукачі почали частіше скаржитися на вакансії, які вводять в оману та заважають пошуку надійної роботи. У серпні Work.ua заблокував понад 500 вакансій від "шлюбних агенцій" та стрімінгових майданчиків, у жовтні — близько 100 вакансій криптошахраїв", - йдеться в повідомленні.

Щоб уникнути шахраїв Work.ua рекомендує читати відгуки про компанію, нікому не переказувати гроші, не надсилати паспортні дані та код банківської картки, не реєструватися на невідомих сервісах та вмикати критичне мислення.

Зазначається, що найчастіше про брехню свідчать такі формулювання:

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Work.ua рекомендує уникати вакансії від шлюбних агенцій. Такі компанії маскуються під перекладацькі та публікують вакансії перекладачів, операторів чату, менеджерів по роботі клієнтами. Вони привертають увагу фразами про "необмежений дохід", "заробіток з першого тижня" та пропонують зарплату від 20 до 150 тисяч гривень навіть без знання англійської та досвіду. Насправді ж робота полягає у витягуванні грошей з іноземців, які хочуть познайомитися з українками.

Також сервіс не рекомендує відгукуватися на вакансії блогерів, ведучих ефірів, де використовують фрази "для талановитих та харизматичних дівчат та хлопців", "спілкуйся з однодумцями й заробляй на цьому гроші" та пропонують до 100 тисяч гривень зарплати.

Крім того, на ринку праці активізувалися криптошахраї. Вони позиціюють себе як фінансові компанії, публікують вакансії менеджер по роботі з клієнтами, менеджер з продажів. Шахраї пропонують вкласти гроші в біржові інвестиції, а якщо грошей у людини для вкладу немає, то допомагають оформити на її ім’я мікрозайм.

"Готові брати на роботу людей від 18 років навіть без досвіду, але з бажанням розвиватись. Зазвичай вимагають знання англійської та європейських мов. Заманюють шукачів за допомогою розіграшів макбуків, айфонів та інших дорогоцінних подарунків тощо. Пропонують високу зарплату від 21 000 до 100 000 грн з прив'язкою до курсу долара", - йдеться в повідомленні.

Work.ua наголошує, що надійні роботодавці не соромляться про себе відкрито говорити й надавати потрібну інформацію, особливо якщо це великі міжнародні компанії.

Нагадаємо, в Україні запрацював "Єдиний портал вакансій", який дає змогу знайти інформацію про роботу відповідно до регіону, галузі та очікуваного рівня зарплат.