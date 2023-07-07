"Нужно время": "Укрзализныця" хочет уравнять цены билетов с пересадкой в поезде с такими же "прямыми" билетами

"Укрзализныця" в перспективе инициирует изменения регулируемой тарифной политики, чтобы при покупке комплексных билетов с пересадкой в пределах одного поезда к ним применялись иные коэффициенты, позволяющие уравнять стоимость прямого билета и билета с такой пересадкой.

Об этом говорится в сообщении госкомпании. При этом там объясняют, что ввели возможность автоматического предложения таких пересадок в мобильном приложении до урегулирования этого вопроса, поскольку "такие изменения требуют времени, которого нет у пассажиров, которым срочно нужно совершить поездку".

Также в УЗ заявляют, что "видят много вопросов" относительно того, как работают пересадки в пределах одного поезда. Там подчеркивают, что речь идет о покупке двух билетов на разные части маршрута в одном поезде, суммарная стоимость проезда которыми будет больше, чем стоимость проезда по всему маршруту по единому беспересадочному билету.

"Такая поездка, к сожалению, будет стоить дороже прямого билета: система на основе тарифной политики определяет поездки от начальной до конечной точек маршрута как наиболее дешевые, а поездки между промежуточными точками маршрута - как более дорогие", - говорится в сообщении.

В качестве примера там приводят условный поезд №86 Запорожье – Львов, в котором билетов на весь маршрут уже не осталось, поскольку до отправления поезда остается около 6 часов, но все еще есть свободные места на разные части маршрута внутри одного поезда, например до Пятихаток и от Пятихаток до Львова. Соответственно, на станции Пятихатки пассажиру, купившему оба билета, придется пересесть на освободившееся место.

Напомним, что накануне УЗ объявила, что добавила в мобильное приложение по покупке билетов предложение пассажирам удобных пересадок - не только упомянутых внутри поезда, но и между разными поездами (однако лишь при наличии хотя бы 20 минут по расписанию на осуществление пересадки на соответствующей станции).

В "Укрзализныце" указывают, что продолжают дорабатывать алгоритмы, чтобы сделать поездки по железной дороге более доступными даже в пиковый сезон, и призывают оставлять отзывы и комментарии из самого приложения, в чат-боте или по телефону контактного центра 0-800-503-111.