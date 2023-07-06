"Укрзализныця" добавила в приложение по покупке билетов опцию пересадок, в том числе внутри поезда

В мобильном приложении "Укрзализныци" для покупки билетов теперь будут отображаться возможные для пассажира пересадки между под поездами на выбранном маршруте, а также между разными местами в одном поезде. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

"Добавили возможность покупать билеты в приложении, выбирая самые оптимальные и удобные варианты пересадок. Иногда маршрут с пересадкой даже быстрее прямого. Поэтому выбирайте разные варианты и путешествуйте по железной дороге", - отметил директор департамента по вопросам информационных технологий УЗ Эрнест Клименко.

Для отображения пассажирам пересадок установлены следующие ограничения: на минимальное время на пересадку между разными поездами заложено 20 минут (чтобы пассажиры время сориентироваться на станции), а максимальное время в пути ограничено 36 часами. В УЗ уверяют, что сервис будет подбирать максимально удобные рейсы для пересадок с минимальным расстоянием по маршруту.

Кроме того, только в приложении доступна дополнительная логика пересадки: пассажир может пересесть внутри одного и того же поезда. Такая опция нужна на случай, если в поезде нет одного свободного места на протяжении всего маршрута.

Тогда система предложит пассажиру во время поездки просто пересесть на другое место, которое освободит выходящий ранее пассажир. Покупателю при этом придут два отдельных билета на один и тот же поезд.

В УЗ указывают, что обновление "будет становиться доступным всем пользователям постепенно" в течение недели. Скачать же приложение можно по ссылке: http://app.uz.gov.ua/start.

Напомним также, что на днях "Укрзализныця" возобновила сопровождение военизированной охраной ряда пассажирских поездов: на каждом рейсе будут работать по два охранника. Ранее же перевозчик ввел отдельные женские купе.