В "Укрзализныце" рассказали, какие вещи чаще всего забывают в поездах пассажиры

Работники "Укрзализныци" находят и возвращают владельцам 68% вещей, забытых в поездах во время поездок. Как сообщают в госкомпании, только за первое полугодие текущего года пассажиры 4880 раз обращались в ее контактный центр с просьбами найти потерянные вещи.

"Что мы только не искали в вагонах за это время! Наши самые "любимые" случаи - это забытые номерные знаки для автомобиля, церковная шапка, детский горшок, медицинский корсет, конная амуниция, капы для зубов, аппарат для выращивания семян и - на первом месте - черный подрясник с пачкой чипсов со сметаной и зеленью", - говорится в сообщении.

Впрочем, в УЗ говорят, что чаще всего пассажиры забывают в поездах все же менее экзотические вещи – кошельки, телефоны, зарядные устройства, ноутбуки, документы, часы, украшения всех цветов и размеров, а также ключи.

"Перед завершением поездки и выходом из поезда мы рекомендуем проверить и пересчитать все кольца, горшки и капы, которые можно было случайно оставить в поезде", - добавляют в "Укрзализныце".

Тем, кто все же потерял какую-нибудь важную вещь в поезде, советуют описать ее по форме на сайте компании, обратиться в контакт-центр УЗ по номеру телефона 0-800 -503-111, оставить сообщение через форму обратной связи в приложении или написать в Apple Messages, Telegram, Viber или Facebook Messenger.

Отметим также, что на днях "Укрзализныця" возобновила сопровождение военизированной охраной ряда пассажирских поездов: на каждом рейсе будут работать по двое охранников. Ранее же перевозчик ввел отдельные женские купе.