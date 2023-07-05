В "Укрзалізниці" розповіли, які речі найчастіше забувають в поїздах пасажири

Працівники "Укрзалізниці" знаходять і повертають власникам 68% речей, забутих у поїздах під час мандрівки. Як повідомляють у держкомпанії, лише за перше півріччя поточного року пасажири 4880 разів звертались до її контактного центру з проханнями знайти загублені речі.

"Що ми тільки не шукали у вагонах за цей час! Наші "найулюбленіші" випадки — це забуті номерні знаки для автомобіля, церковна шапка, дитячий горщик, медичний корсет, кінна амуніція, капи для зубів, апарат для вирощування насіння і — на першому місці — чорний підрясник з пачкою чіпсів зі сметаною та зеленню", - йдеться у повідомленні.

Втім, в УЗ кажуть, що найчастіше пасажири забувають у поїздах все ж менш екзотичні речі - гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси всіх кольорів та розмірів, а також ключі.

"Перед завершенням мандрівки та виходом з поїзда ми радимо перевірити та перерахувати всі обручки, горщики та капи, які можна було випадково залишити в поїзді", - додають в "Укрзалізниці".

Тим, хто все ж загубив якусь важливу річ у поїзді, радять описати її за формою на сайті компанії, звернутися до контакт-центру УЗ за номером телефону 0-800-503-111, залишити повідомлення через форму зворотного звʼязку в застосунку або написати в Apple Messages, Telegram, Viber чи Facebook Messenger.

Зазначимо також, що днями "Укрзалізниця" поновила супровід воєнізованою охороною низки пасажирських поїздів: на кожному рейсі працюватимуть по двоє охронців. Раніше ж перевізник запровадив окремі жіночі купе.