"Потрібен час": "Укрзалізниця" хоче зрівняти ціни квитків з пересадкою в поїзді з відповідними "прямими" квитками

"Укрзалізниця" в перспективі ініціює зміни регульованої тарифної політики, щоб під час купівлі комплексних квитків з пересадкою в межах одного поїзда до них застосовувались інші коефіцієнти, які дозволять зрівняти вартість прямого квитка і квитка з такою пересадкою.

Про це йдеться у повідомленні держкомпанії. При цьому там пояснюють, що запровадили можливість автоматичного пропонування таких пересадок у мобільному додатку до врегулювання цього питання, оскільки "такі зміни потребують часу, якого немає у пасажирів, яким терміново треба здійснити поїздку".

Також в УЗ заявляють, що "бачать багато питань" стосовно того, як саме працюють пересадки в межах одного поїзда. Там наголошують, що йдеться про купівлю двох квитків на різні частини маршруту в одному поїзді, сумарна вартість проїзду якими буде більшою, ніж вартість проїзду всім маршрутом за єдиним безпересадковим квитком.

"Така поїздка, на жаль, буде коштувати дорожче, ніж прямий квиток: система на основі тарифної політики визначає поїздки від початкової до кінцевої точок маршруту як найдешевші, а поїздки між проміжними точками маршруту - як дорожчі", - йдеться в повідомленні.

В якості прикладу там наводять умовний поїзд №86 Запоріжжя - Львів, в якому квитків на весь маршрут вже не залишилось, оскільки до відправлення поїзда лишається близько 6 годин, але все ще є вільні місця на різні частини маршруту всередині одного поїзда, наприклад до Пʼятихаток та від Пʼятихаток до Львова. Відповідно, на станції Пʼятихатки пасажиру, що купить обидва квитки доведеться пересісти на місце, що звільнилося.

Нагадаємо, що напередодні УЗ оголосила, що додала до мобільного застосунку з купівлі квитків пропонування пасажирам зручних пересадок - не тільки згаданих всередині поїзда, а й між різними поїздами (але за умови наявності хоча б 20 хвилин за розкладом на здійснення пересадки на відповідній станції).

В "Укрзалізниці" вказують, що продовжують допрацьовувати алгоритми, аби зробити поїздки залізницею більш доступними навіть у піковий сезон, і закликають залишати відгуки та коментарі з самому застосунку, в чат-боті чи за телефоном контактного центру 0-800-503-111.