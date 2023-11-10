"Укрзализныця" планирует закупить еще 22 пассажирских вагона

"Укрзализныця" объявляет новый тендер, в рамках которого планируется закупить до 22 новых пассажирских вагонов, включая 11 купейных, 3 вагона СВ, 7 плацкартных, а также специальный вагон для перевозки пассажиров с инвалидностью.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ

Новые вагоны будут оснащены:

кондиционерами;

Вакуумные туалеты;

Пеленающими столиками;

Качественным управляемым освещением;

Розетками и USB-портами;

Кофемашины;

Системой видеонаблюдения;

Кроме того, в купейных вагонах и вагонах СВ будет установлена система сигнализации и кнопка блокировки дверей, которые повысит безопасность песпжтров.

В вагоне для перевозки пассажиров с инвалидностью будут подъемные платформы для удобной посадки пассажиров.

Окончательное количество закупленного подвижного состава будет определено после подтверждения возможностей и размеров финансирования программы обновления подвижного состава из государственного бюджета.

Напомним, месяц назад "Укрзализныця" успешно завершила тендер и подписала договор с Крюковским вагоностроительным заводом на изготовление 44 новых вагонов в течение двух лет. Стоимость новых вагонов составляет 1,95 млрд. грн., а финансирование поступит из государственного бюджета.