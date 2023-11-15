"Укрзалізниця" запустила жіночі купе вже на восьми напрямках

Починаючи з 15 листопада, вісім пасажирських поїздів вирушають у свої рейси, де представлені виключно жіночі купе.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Серед поїздів, які надають цю можливість Київ – Ужгород, Дніпро – Трускавець, Київ – Кривий Ріг, Харків – Ясіня, Харків – Ужгород, Київ – Ужгород, Запоріжжя – Ужгород та Одеса – Рахів.

Зазначається, що через ремонт колії на Закарпатті поїзд "Одеса – Рахів" вирушить у свій перший рейс із жіночими купе 16 листопада, а відправлення із Рахова відбудеться 17-го числа.

В "Укрзалізниці" додали, що пасажирки, які обирають жіночі купе, відзначають найвищий рівень задоволеності сервісом перевезення - показник NPS становить 83%. Найвищою є також і середня населеність жіночих купе — на сьогодні це понад 80%.

Нагадаємо, 12 червня “Укрзалізниця” в пілотному режимі відкрила продаж квитків до жіночих купе, які запрацюють на чотирьох напрямках: Харків — Львів, Дніпро — Трускавець, Київ — Ужгород, Київ — Кривий Ріг. Продаж квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку УЗ.

Раніше "Укрзалізниця" розглядала тест із запровадженням жіночих купе як один з елементів системного посилення безпеки у поїздах, водночас посилюючи патрулювання рейсів воєнізованою охороною, а також продовжуючи програму оснащення вагонів камерами відеоспостереження, сигналізацією на дверях купе та кнопками виклику провідника.