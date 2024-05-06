Українська ІТ-компанія створила платформу Harvester на основі ШІ для спецслужб

Українська команда MATHESIS на базі кластеру Brave1 розробила інноваційну платформу Harvester на основі штучного інтелекту, призначену для потреб органів державної безпеки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Це рішення дає змогу швидко та ефективно знаходити потрібну інформацію у великих обсягах неструктурованих даних і своєчасно приймати рішення.

Платформою Harvester вже успішно користуються деякі українські спецслужби, а також іноземні правоохоронні органи. Вона допомагає розвідникам та правоохоронцям оброблювати великі масиви аудіо, текстів, зображень та відео, отриманих завдяки радіоперехопленню та OSINT.

Без Harvester ці дані доводилося обробляти та аналізувати вручну, що забирало багато часу та ресурсів. Тепер платформа на основі ШІ автоматизує цей процес.

Функціонал Harvester можна адаптувати під потреби різних підрозділів. Зокрема, платформа вміє:

Шукати мовців у перехоплених розмовах

Перетворювати мовлення на текст

Виділяти перехоплення та документи за ключовими словами

Сортувати текстові документи за категоріями

Перекладати документи з понад 100 мов

Ідентифікувати людей за обличчями

Розпізнавати об'єкти на фото та відео

Важливо, що платформа Harvester працює автономно, без потреби інтернет-з'єднання.

Створення такого потужного інструменту на основі штучного інтелекту дозволить спецслужбам ефективніше виконувати свою роботу в умовах війни.

Нагадаємо, на платформі Brave1 зареєстровано понад 100 розробок, а 9 з них вже кодифіковано за стандартами НАТО.

Раніше повідомлялося, що українські винахідники кластеру Brave 1 розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів.

Також нагадаємо, що українські розробники створили унікальну мобільну систему радіоелектронної розвідки РЕБ ЕТЕР, яка допоможе перевіряти сигнали ворожого РЕБу перед запуском дронів.

Додамо, що українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog, який здатний вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією ворожого РЕБ.