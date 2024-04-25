Виробник безпілотників TAF Drones запускає хаб для впровадження "гаражних" винаходів на фронті

Один з найбільших виробників безпілотників в Україні TAF Drones з виробничі потужності якого складають 25 000 одиниць на місяць, оголосив про створення нового Defence Tech кластеру Innovation Hub. Його метою є мінімізувати час між розробкою перспективних оборонних технологій "з гаражів та окопів" і їх впровадженням на фронті.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

У січні 2024 року віцепрем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що учасники кластера Brave1 представили понад тисячу розробок, з яких 481 отримала пріоритетний статус BRV1 для використання українськими оборонними силами, але попри значний потенціал багатьох розробок, вони часто залишаються нереалізованими через брак фінансування.

Innovation Hub від TAF Drones планує вирішити цю проблему, застосовуючи не тільки венчурне фінансування, але й інші гнучкі методи інвестування. Відмінністю Innovation Hub є безпосереднє інвестування у конкретні технології та команди, що не мають досвіду стартапів, що дозволяє технічним колективам без досвіду у бізнесі реалізовувати свої інноваційні ідеї.

На відміну від традиційних оборонних кластерів, які розподіляють кошти на широкий спектр проєктів, Innovation Hub фокусується на безпосередньому фінансуванні ідей, які ще не досягли комерційної стадії розробки, забезпечуючи швидкий перехід від концепції до виробництва та реального використання.

Олександр Яковенко, засновник TAF Drones, зазначив, що кластер зосереджений на інноваціях, які можуть не вийти з гаражів без відповідної підтримки.

"Наш фокус – на інноваціях з «гаражів та окопів», які без нашої підтримки могли б так і залишитися лише мрією їх творців. Ми прагнемо, щоб кожна перспективна розробка швидко доходила до фронту, де вона може врятувати життя та сприяти перемозі. Наприклад, розробили плату донаведення на ціль, і тут треба 10-20 дронів розбити, щоб її протестувати, в тому числі на сумісність з автопілотом тощо. По закінченню розробки, технологія відповідно може використовуватись на всіх нових дронах – тобто є величезний споживач", - розповів він.

Основні пріоритети Innovation Hub

Повідомляється, що основні пріоритети Innovation Hub включають розробку радіомодулів для FPV дронів, систем донаведення на ціль, а також локалізацію виробництва компоненті.

Зокрема, активно шукаються розробки РЕБ-стійких радіомодулів, систем наведення на ціль, локалізації виробництва компонентів для FPV дронів, а також рішень у сфері радіоелектронної боротьби та протидії їй.

Innovation Hub забезпечує швидку інтеграцію перспективних розробок та їх промислове виробництво завдяки наявним потужностям компанії. Винахідники отримають доступ до виробничих ліній для тестування та вдосконалення своїх інноваційних технологій. Крім того, висококваліфіковані фахівці науково-дослідного центру TAF Drones допоможуть із розробкою і покращенням нових рішень.

Таким чином, Innovation Hub зосереджується на інтеграції інновацій з "гаражів та окопів" у серійне промислове виробництво для максимально швидкого забезпечення ними фронту. Завдяки виробничим потужностям та науково-дослідницькій базі TAF Drones, новітні технології отримують підтримку для вдосконалення і масштабування.

Вітчизняне виробництво озброєння

Напочатку широкомасштабної війни Україна витрачала озброєння та боєприпаси зі складів, що залишилися з часів СРСР. Вітчизняна ж промисловість не була здатна покривати витрати й дефіцит наростав.

Українські збройні виробництва неодноразово виявлялися об'єктами атак російської армії. Ситуацію посилювало ще й те, що великий кластер військових заводів знаходиться на сході країни. Наприклад основний виробник танків розташований у Харкові - у місті, яке особливо затято бомбардують останні неповні два роки.

Водночас уряд у військовий 2023 рік змінив керівника і почав реформувати "Укроборонпром". Перед новим керівником Германом Сметаніним поставлені ті ж завдання, що і перед його попередником: реформи, збільшення виробництва та боротьба з корупцією. До цього керівники “Укроборонпрому” неодноразово робили гучні обіцянки, які потім не виконували і до того ж потрапляли до епіцентру скандалів.

В той де час є й обнадійливі сигнали. Так восени 2023 року "Укроборонпром" і Rheinmetall утворили спільне підприємство. Rheinmetall планує спочатку ремонтувати зброю свого виробництва в Україні, а згодом і локалізувати виробництво.

Також, за словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, Україна протягом останнього року значно збільшила виробництво снарядів та дронів. Проте Київ, як і раніше, має велику залежність від союзників і покладається на їхню допомогу.

За словами президента України Володимира Зеленського, зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей, які виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.