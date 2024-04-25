Производитель беспилотников TAF Drones запускает хаб для внедрения "гаражных" изобретений на фронте

Один из крупнейших производителей беспилотников в Украине TAF Drones, с производственными мощностями которого составляют 25 000 единиц в месяц, объявил о создании нового Defence Tech кластера Innovation Hub. Его целью является минимизировать время между разработкой перспективных оборонных технологий из гаражей и окопов и их внедрением на фронте.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В январе 2024 года вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что участники кластера Brave1 представили более тысячи разработок, из которых 481 получила приоритетный статус BRV1 для использования украинскими оборонными силами, но, несмотря на значительный потенциал многих разработок, они часто остаются нереализованными. за неимением финансирования.

Innovation Hub от TAF Drones планирует решить эту проблему, применяя не только венчурное финансирование, но и другие гибкие методы инвестирования. Отличительной чертой Innovation Hub является непосредственное инвестирование в конкретные технологии и команды, не имеющие опыта стартапов, что позволяет техническим коллективам без опыта в бизнесе реализовывать свои инновационные идеи.

В отличие от традиционных оборонных кластеров, распределяющих средства на широкий спектр проектов, Innovation Hub фокусируется на непосредственном финансировании идей, еще не достигших коммерческой стадии разработки, обеспечивая быстрый переход от концепции к производству и реальному использованию.

Александр Яковенко, основатель TAF Drones, отметил, что кластер сосредоточен на инновациях, которые могут не выйти из гаражей без поддержки.

"Наш фокус – на инновациях из "гаражей и окопов", которые без нашей поддержки могли бы так и остаться только мечтой их создателей. Мы стремимся, чтобы каждая перспективная разработка быстро доходила до фронта, где она может спасти жизнь и способствовать победе. Например, разработали плату донаведения на цель, и здесь нужно 10-20 дронов разбить, чтобы ее протестировать, в том числе на совместимость с автопилотом и т.п.

Основные приоритеты Innovation Hub

Сообщается, что основные приоритеты Innovation Hub включают разработку радиомодулей для FPV дронов, систем донаведения на цель, а также локализацию производства компонентов.

В частности, активно ищутся разработки РЭБ-устойчивых радиомодулей, систем наведения на цель, локализации производства компонентов для FPV дронов, а также решений в сфере радиоэлектронной борьбы и противодействия ей.

Innovation Hub обеспечивает быструю интеграцию перспективных разработок и их промышленное производство благодаря имеющимся мощностям компании. Изобретатели получат доступ к производственным линиям для тестирования и усовершенствования своих инновационных технологий. Кроме того, высококвалифицированные специалисты научно-исследовательского центра TAF Drones помогут разработать и улучшить новые решения.

Таким образом, Innovation Hub сосредотачивается на интеграции инноваций из гаражей и окопов в серийное промышленное производство для максимально быстрого обеспечения ими фронта. Благодаря производственным мощностям и научно-исследовательской базе TAF Drones, новые технологии получают поддержку для совершенствования и масштабирования.

Отечественное производство вооружения

В начале широкомасштабной войны Украина тратила вооружение и боеприпасы из складов, оставшихся со времен СССР. Отечественная же промышленность не была способна покрывать издержки и дефицит нарастающих.

Украинские вооруженные производства не раз оказывались объектами атак российской армии. Ситуацию усугубляло еще и то, что крупный кластер военных заводов находится на востоке страны. Например, основной производитель танков расположен в Харькове - в городе, который особенно яростно бомбардируют последние неполные два года.

В то же время правительство в военный 2023 год сменил руководителя и начал реформировать "Укроборонпром". Перед новым руководителем Германом Сметаниным поставлены те же задачи, что и его предшественником: реформы, увеличение производства и борьба с коррупцией. До этого руководители Укроборонпрома неоднократно делали громкие обещания, которые потом не выполняли и к тому же попадали в эпицентр скандалов.

В то время как есть и обнадеживающие сигналы. Так осенью 2023 года "Укроборонпром" и Rheinmetall образовали совместное предприятие. Rheinmetall планирует сначала ремонтировать оружие своего производства в Украине, а затем и локализовать производство.

Также, по словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, Украина в течение последнего года значительно увеличила производство снарядов и дронов. Однако Киев по-прежнему имеет большую зависимость от союзников и полагается на их помощь.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас в Украине работает 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. В этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек, производящих отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.