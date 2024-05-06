Украинская ИТ-компания создала платформу Harvester на основе ИИ для спецслужб

Украинская команда MATHESIS на базе кластера Brave1 разработала инновационную платформу Harvester на основе искусственного интеллекта, предназначенную для нужд органов государственной безопасности.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Это решение позволяет быстро и эффективно находить нужную информацию в больших объемах неструктурированных данных и своевременно принимать решения.

Платформой Harvester уже успешно пользуются украинские спецслужбы, а также иностранные правоохранительные органы. Она помогает разведчикам и стражам порядка обрабатывать большие массивы аудио, текстов, изображений и видео, полученных благодаря радиоперехвату и OSINT.

Без Harvester эти данные приходилось обрабатывать и анализировать вручную, что отнимало много времени и ресурсов. Теперь платформа на основе ИИ автоматизирует этот процесс.

Функционал Harvester можно адаптировать под потребности разных подразделений. В частности, платформа умеет:

Искать говорящих в перехваченных разговорах;

Преобразовать речь в текст;

Выделять перехват и документы по ключевым словам;

Сортировать текстовые документы по категориям;

Переводить документы с более чем 100 языков;

Идентифицировать людей по лицам;

Распознавать объекты на фото и видео.

Важно, что платформа Harvester работает автономно, без интернет-соединения.

Создание столь мощного инструмента на основе искусственного интеллекта позволит спецслужбам эффективнее выполнять свою работу в условиях войны.

Напомним, на платформе Brave1 зарегистрировано более 100 разработок, а 9 из них уже кодифицированы по стандартам НАТО.

Ранее сообщалось, что украинские изобретатели кластера Brave 1 разработали систему AD Counter FPV, которая блокирует радиочастоты для российских FPV-дронов.

Также напомним, что украинские разработчики создали уникальную мобильную систему радиоэлектронной разведки РЕБ ЭТЕР, которая поможет проверять сигналы враждебного РЭБа перед запуском дронов.

Добавим, что украинские инженеры разработали разведывательный беспилотник WarDog, способный вести разведку в условиях сложных рельефов и под действием враждебного РЭБ.