В Минфине рассчитывают к середине 2023 года собрать $11 млрд на восстановление Украины

Министерство финансов Украины проводит активные переговоры по получению в середине этого года $11 млрд внешнего финансирования на восстановление страны. Как заявил глава ведомства Сергей Марченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", собрать такую сумму – вполне выполнимая цель.

Министр финансов Сергей Марченко объяснил, что Украине необходимы для восстановления на этот год $14 млрд. Часть, $3,3 млрд, предусмотренная в государственном бюджете Украины, основным каналом их использования станет созданный бюджетный фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

Еще $0,8 миллиардов правительство США выделяет на энергетику: это трансформаторы, оборудование, необходимое для подготовки к зиме.

“Потом Япония предоставила нам $0,4 млрд. грантовой помощи от JICA (Японское агентство международной технической помощи). В целом с начала года Украина и Япония договорились о выделении на нужды восстановления Украины более $650 млн. Далее EUR1 млрд объявлено от Европейского Союза”, - добавил Сергей Марченко.

Также Всемирный банк создал URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) – Целевой фонд для поддержки, восстановления и реформирования Украины, к которому привлекаются средства стран-доноров на рамочные проекты, в частности: RELINC (Реконструкция транспортной инфраструктуры), Re- Power (энергетика); HEAL (поддержка системы здравоохранения).

Министр сообщил, что в правительстве рассчитывают на средства от фонда IDA – SPURR (Special Program for Ukraine's Recovery and Crisis Response) общим размером $2 млрд.

Вчера премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что определенная Всемирным банком сумма убытков от войны более чем в 400 млрд евро удвоится после деоккупации всей территории.

Напомним, Всемирный банк и другие партнеры Украины считают целесообразным оказание помощи в восстановлении государства до завершения войны.

Представитель ВБ отметил, что для этого есть несколько приоритетов. Первым является дальнейшая поддержка госбюджета для предоставления основных государственных услуг. Речь идет о секторах здравоохранения, образования и социальной защиты, на что Украине нужно около 3-4 млрд долларов в месяц.

Вторым приоритетом является ремонт и восстановление энергетической системы, а третьим – помощь в восстановлении критически важной инфраструктуры. Это включает ремонт школ и больниц, обеспечение отопления, электро- и водоснабжения, ремонт транспортных путей, а также жилья, понесшие незначительные убытки.

Отметим, что в феврале страны "Большой семерки" заявили о намерении выделить Украине для обеспечения ее неотложных потребностей в 2023 году 39 миллиардов долларов.

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