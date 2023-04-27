Всемирный банк создаст новый фонд для поддержки Украины

Международная ассоциация развития – IDA (International Development Association), входящая в Группу Всемирного банка, создает отдельный фонд – SPURR (Special Program for Ukraine's Recovery and Crisis Response), таким образом расширяя пакет поддержки Украины. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Благодаря созданию Фонда Украина может получить $6 млрд. помощи.

"В ближайшее время о нем (фонд) будет объявлено, его название – SPURR и общий размер – $2 млрд. Этот фонд мультипликативный: условно говоря, осуществляется тройная мультипликация, то есть, если соберут $2 млрд, то потенциально Украина может получить $6 млрд помощи", – заявил Сергей Марченко.

Министр пояснил, что средства, которые Украина получит от Фонда, будут кредитными, сейчас обсуждается вопрос компенсации процентных ставок по льготным кредитам, предоставляемым Украине, в том числе и на восстановление.

"Важно, чтобы эти новые деньги не влияли на наши обязательства по обслуживанию долга. Это важно и для программы с МВФ, для соблюдения долговой устойчивости (debt sustainability). Поэтому мы просим наших партнеров о компенсации процентной ставки, если кредитные средства предоставляются через Всемирный банк", - добавил глава минфина.

Такие функции может выполнить ранее созданный Всемирным банком URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) – Целевой фонд для поддержки, восстановления и реформирования Украины, в который привлекаются гранты.

В апреле СМИ сообщили, что Украина получит от Всемирного банка грант в размере 200 миллионов долларов.

Средства планируют направить на восстановление энергетической инфраструктуры страны.

В частности деньги пойдут на аварийный ремонт украинских трансформаторов, тепловых котельных и другого аварийно-критического оборудования.

Напомним, 29 марта через Целевой фонд Всемирного банка США перечислили Украине грантовые средства в размере 1 млрд. 253 млн. долларов.

Ранее Всемирный банк предупредил о том, что средний потенциальный глобальный экономический рост упадет до минимума за три десятилетия и составит 2,2% в год к 2030 году, что станет началом "потерянного десятилетия" для мировой экономики.

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