Світовий банк створить новий фонд для підтримки України

Міжнародна асоціація розвитку - IDA (International Development Association), яка входить до Групи Світового банку, створює окремий фонд - SPURR (Special Program for Ukraine's Recovery and Crisis Response), таким чином розширюючи пакет підтримки України. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Завдяки створенню Фонду Україна може отримати $6 млрд допомоги.

"Найближчим часом про нього (фонд) буде оголошено, його назва - SPURR і загальний розмір - $2 млрд. Цей фонд мультиплікативний: умовно кажучи, здійснюється потрійна мультиплікація, тобто, якщо зберуть $2 млрд, то потенційно Україна може отримати $6 млрд допомоги", - заявив Сергій Марченко.

Міністр пояснив, що кошти, які Україна отримає від Фонду, будуть кредитними, зараз обговорюється питання компенсації відсоткових ставок за пільговими кредитами, які надають Україні, зокрема, і на відновлення.

"Важливо, щоб ці нові гроші не впливали на наші зобов'язання з обслуговування боргу. Це важливо і для програми з МВФ, для дотримання боргової стійкості (debt sustainability). Тому ми просимо наших партнерів про компенсацію відсоткової ставки, якщо кредитні кошти надаються через Світовий банк", - додав очільник мінфіну.

Такі функції може виконати раніше створений Світовим банком URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) - Цільовий фонд для підтримки, відновлення та реформування України, до якого залучають грантові кошти.

В квітні ЗМІ повідомили, Україна отримає від Світового банку грант у розмірі 200 мільйонів доларів.

Кошти планують спрямувати на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Зокрема, гроші підуть на аварійний ремонт українських трансформаторів, теплових котелень та іншого аварійно-критичного обладнання.

Нагадаємо, 29 березня через Цільовий фонд Світового банку США перерахували Україні грантові кошти у розмірі 1 млрд 253 млн доларів.

Раніше Світовий банк попередив про те, середнє потенційне глобальне економічне зростання впаде до мінімуму за три десятиліття і становитиме 2,2% на рік до 2030 року, що стане початком "втраченого десятиліття" для світової економіки.

Фото: ua.depositphotos.com