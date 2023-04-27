В Мінфіні розраховують до середини 2023 року зібрати $11 млрд на відновлення України

Міністерство фінансів України проводить активні перемови щодо отримання до середини цього року $11 млрд зовнішнього фінансування на відновлення країни. Як заявив очільник відомства Сергій Марченко в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна”, зібрати таку суму - цілком здійсненна ціль.

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що Україні потрібні для відновлення на цей рік $14 млрд. Частина, $3,3 млрд, передбачена у державному бюджеті України, основним каналом їх використання стане створений бюджетний фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Ще $0,8 мільярдів уряд США виділяє на енергетику: це трансформатори, обладнання, яке потрібне для підготовки до зими.

“Потім Японія надала нам $0,4 млрд грантової допомоги від JICA (Японське агентство міжнародної технічної допомоги). Загалом, з початку року Україна та Японія домовились про виділення на потреби відновлення України понад $650 млн. Далі EUR1 млрд оголошено від Європейського Союзу”, - додав Сергій Марченко.

Також Світовий банк створив URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) - Цільовий фонд для підтримки, відновлення та реформування України, до якого залучаються кошти країн-донорів на рамкові проєкти, зокрема: RELINC (Реконструкція транспортної інфраструктури), Re-Power (енергетика), HEAL (підтримка системи охорони здоров'я).

Міністр повідомив, що в уряді розраховують на кошти від фонду IDA – SPURR (Special Program for Ukraine's Recovery and Crisis Response) загальним розміром $2 млрд.

Вчора прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що визначена Світовим банком сума збитків від війни в понад в 400 млрд євро подвоїться після деокупації всієї території.

Нагадаємо, Світовий банк та інші партнери України вважають доцільним надання допомоги на відновлення держави до завершення війни.

Представник СБ зазначив, що для цього існують кілька пріоритетів. Першим є подальша підтримка держбюджету для надання основних державних послуг. Йдеться про сектори охорони здоров'я, освіти та соціального захисту, на що Україні наразі потрібно приблизно 3-4 млрд доларів на місяць.

Другим пріоритетом є ремонт та відновлення енергетичної системи, а третім – допомога у відновленні критично важливої інфраструктури. Це включає ремонт шкіл та лікарень, забезпечення опалення, електро- та водопостачання, ремонт транспортних шляхів, а також житла, яке зазнали незначних збитків.

Зазначимо, в лютому країни "Великої сімки" заявили про намір виділити Україні для забезпечення її невідкладних потреб у 2023 році 39 мільярдів доларів.

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