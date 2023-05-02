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Економіка
Дата публікації

У Німеччині назвали, скільки коштів і часу Україні знадобиться на відновлення

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На відновлення України знадобиться щонайменше $400 млрд впродовж найближчого десятиліття. Фото: Національна поліція

На відновлення України знадобиться щонайменше $400 млрд впродовж найближчого десятиліття. Про це написала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у статті для Київського безпекового форуму. 

За словами дипломата, відновлення України вже почалося, але воно потребуватиме значних коштів у межах міжнародної підтримки.

“Український уряд спільно з ЄС та Світовим Банком вирахував, що фінансові потреби на реконструкцію втраченого та пошкодженого на даний час майна сягнуть понад 400 млрд. дол. США у найближчому десятилітті”, - написала Анка Фельдгузен. 

Посол додала, що для збереження довіри законотворців у країнах-партнерах, які виділять ці кошти Україні, Україна має стала взірцем запобігання корупції.

Нагадаємо, міністерство фінансів України проводить перемови щодо отримання до середини цього року $11 млрд зовнішнього фінансування на відновлення країни.

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що Україні потрібні для відновлення на цей рік $14 млрд.

Раніше Денис Шмигаль заявив, що визначена Світовим банком сума збитків від війни в понад в 400 млрд євро подвоїться після деокупації всієї території.

Нагадаємо, Світовий банк та інші партнери України вважають доцільним надання допомоги на відновлення держави до завершення війни.

В лютомукраїни "Великої сімки" заявили про намір виділити Україні для забезпечення її невідкладних потреб у 2023 році 39 мільярдів доларів.

Автор:
Альона Чернецька