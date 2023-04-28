Минэкономики будет собирать средства на гуманитарное разминирование: для этого открывают спецсчет

В правительстве Украины открывают специальный счет, на котором будут собирать средства на гуманитарное разминирование. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Нужно ускорять очищение земель, особенно сельскохозяйственных. План мер по разминированию уже реализуется. Открываем специальный счет Министерства экономики", – высказался глава правительства.

Он отметил, что на этот счет любой сможет переводить средства в гривне и в иностранной валюте на финансирование гуманитарного разминирования.

Напомним, что российская агрессия против Украины привела к большому количеству заминированных территорий. По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, Украине понадобится более 10 лет, чтобы разминировать сельскохозяйственные угодья.

В свою очередь министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил о необходимости Украины в международной помощи в разминировании территорий. С соответствующей просьбой он обратился к министрам сельского хозяйства стран G7.