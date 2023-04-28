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Фінанси
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Мінекономіки збиратиме кошти на гуманітарне розмінування: для цього відкривають спецрахунок

Міни, поле
Міни. Фото: ДСНС

В уряді України відкривають спеціальний рахунок, на якому збиратимуть кошти на гуманітарне розмінування. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

"Потрібно прискорювати очищення земель, особливо сільськогосподарських. План заходів із розмінування вже реалізується. Наразі відкриваємо спеціальний рахунок Міністерства економіки", – висловився очільник уряду.

Він зазначив, що на цей рахунок будь-хто зможе переказувати кошти в гривні та в іноземній валюті на фінансування гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, що російська агресія проти України призвела до великої кількості замінованих територій. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, Україні знадобиться понад 10 років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя.

Своєю чергою міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив про потребу України в міжнародній допомозі у розмінуванні територій. Із відповідним проханням він звернувся до міністрів сільського господарства країн G7.

Автор:
Артем Ющенко