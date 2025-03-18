Україна втратила понад 20% сільгоспземель, що призвело до зниження виробництва

З початку повномасштабної війни Україна втратила 20,5% своїх сільськогосподарських земель, що суттєво вплинуло на аграрний сектор країни та призвело до значного скорочення валового виробництва сільгосппродукції.

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Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, інформує Інтерфакс-Україна.

Про зниження виробництва продукції через війну

За час війни Україна втратила 20,5% усіх сільськогосподарських земель, що призвело до значних втрат у виробництві продукції.

Порівняно з 2021 роком, коли країна виростила 106 мільйонів тонн зернових та технічних сільгоспкультур, у 2024 році виробництво склало лише 77 мільйонів тонн

Міністр звернув увагу, що значна частина територій України не підлягає сільськогосподарському обробітку через військові дії, замінування або окупацію цих земель. Виходом із цієї ситуації, на думку Коваля, є інтенсифікація виробництва.

Він відзначив високий рівень реалізації програм підтримки аграріїв, які працюють на профронтових і фронтових територіях у 2024 році. Це дозволило державному бюджету отримати додаткові $1,5 млрд.

Коваль також підкреслив, що на 2025 рік уряд передбачив 1 млрд грн у державному бюджеті для потреб гуманітарного розмінування. Ці кошти будуть направлені безпосередньо фермерам для розмінування сільгоспугідь. У планах уряду на поточний рік — розмінувати щонайменше 65 тис. га сільгоспземель.

За його словами, в Україні потенційно заміновано близько 2 млн га землі, з яких вже обстежено і розміновано близько 500 тис. га.

Розмінування України

Зауважимо, Україна наразі - одна з найбільш замінованих країн у всьому світі. За даними ПРООН, в Україні площа замінованої території у 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

За оновленими даними, потреби на розмінування скоротилися на 4,8 мільярда доларів у порівнянні із попередньою оцінкою витрат, і наразі становлять 29,8 мільярда доларів США.

У лютому оператори протимінної діяльності продовжили очищення територій в рамках державної програми компенсації розмінування сільськогосподарських земель. За однією з угод завершено роботи з розмінування ділянки площею 28,5 га на Харківщині.