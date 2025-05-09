Два гектара в день: в Украине сертифицировали первую отечественную машину для разминирования

Украинская машина "ГАРТ 5100", разработанная компанией XTI Engineering, стала первым тяжелым дистанционным комплексом гуманитарного разминирования, официально сертифицированным в Украине. Она способна очищать до 2 гектаров минных полей в день и уже готовится к серийному производству.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основные характеристики

Это полностью отечественная разработка и производство, где все этапы изготовления проходят в Украине, что значительно упрощает логистику, обеспечивает оперативную поставку, а также дает возможность быстрого технического обслуживания и ремонта.

Машина разработана для обезвреживания мин и других взрывоопасных предметов путем детонирования или разрушения с помощью молотков цепного агрегата или фрезы.

Техника управляется дистанционно на расстоянии до 600 м, что обеспечивает безопасность оператора. При установке ретранслятора безопасное расстояние можно увеличить до 1 км.

Комплекс оснащен системой камер с широким углом обзора.

Рабочая скорость – 1.5 км в час. За один световой день машина способна разминировать более 2 га загрязненных взрывоопасными предметами территорий.

При этом глубина разминирования составляет 300 мм. Сменное оборудование позволяет адаптировать работу под различные типы почвы.

Напомним, украинская инженерная компания Rovertech, входящая в государственный кластер военных разработок Brave1, представила мобильного многоразового робота-разминчика "Змей" v1.2.

Аппарат уже применяется как в боевом разминировании на передовой, так и в гуманитарных миссиях на оккупированных территориях.