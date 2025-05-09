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Два гектари за день: в Україні сертифікували першу вітчизняну машину для розмінування

Міноборони, розмінування
Сертифіковано першу українську важку машину для розмінування / Міноборони

Українська машина “ГАРТ 5100”, розроблена компанією XTI Engineering, стала першим важким дистанційним комплексом гуманітарного розмінування, який офіційно сертифіковано в Україні. Вона здатна очищати до 2 гектарів мінних полів за день і вже готується до серійного виробництва

Про це інформує пресслужба відомства.

Основні характеристики 

Це повністю вітчизняна розробка і виробництво, де всі етапи виготовлення проходять в Україні, що значно спрощує логістику, забезпечує оперативне постачання, а також надає можливість швидкого технічного обслуговування та ремонту.

Машина розроблена для знешкодження мін та інших вибухонебезпечних предметів шляхом їх детонування або руйнування за допомогою молотків ланцюгового агрегату чи фрези.

Техніка керується дистанційно на відстані до 600 м, що забезпечує безпеку оператора. За умови встановлення ретранслятора безпечну відстань можна збільшити до понад 1 км.

Комплекс оснащений системою камер з широким кутом огляду.

Робоча швидкість  – 1.5 км за годину. За один світловий день машина здатна розмінувати понад 2 га забруднених вибухонебезпечними предметами територій.

При цьому глибина розмінування складає 300 мм. Змінне обладнання дозволяє адаптувати роботу під різні типи ґрунті

Фото 2 — Два гектари за день: в Україні сертифікували першу вітчизняну машину для розмінування

Нагадаємо, українська інженерна компанія Rovertech, яка входить до державного кластера військових розробок Brave1, представила мобільного багаторазового робота-розміновувача "Змій" v1.2. 

Апарат уже застосовується як у бойовому розмінуванні на передовій, так і у гуманітарних місіях на деокупованих територіях.

Автор:
Ольга Опенько