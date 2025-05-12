Тайвань надасть $2 млн на розмінування України

Представники Міністерства оборони Литви та Агентства оборонних матеріалів обговорили з Представництвом Тайваню у Вільнюсі шляхи підтримки України, зосередивши увагу на розмінуванні. Тайвань заявив про намір долучитися до ініціатив Литви, з можливістю надати $2 мільйони на гуманітарне розмінування в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви.

Про гуманітарну ініціативу

Литва та Тайвань підтвердили намір співпрацювати у сфері розмінування в Україні, визнаючи це одним із ключових викликів для безпеки мирного населення та відновлення постраждалих регіонів.

Литва, як лідер міжнародної коаліції з розмінування, підтримує залучення Тайваню до цієї гуманітарної ініціативи.

Внесок Тайваню стане вагомою підтримкою у розвитку гуманітарного розмінування в Україні, сприяючи подоланню наслідків російського вторгнення. Ця допомога є свідченням спільної відданості підтримці України в її прагненні до безпеки та відновлення.

Партнерство між Тайванем і Литвою демонструє, як співпраця між однодумцями може мати реальний гуманітарний ефект у кризових умовах. На церемонії підписання була присутня колишня президентка Цай, яка висловила радість із приводу поглиблення співпраці між двома країнами.

Ця ініціатива доповнює вже наявний досвід спільної гуманітарної діяльності Тайваню та Литви на підтримку України. Раніше Тайвань фінансував відновлення українських шкіл і дитсадків, пошкоджених унаслідок війни, тим самим допомагаючи відновити освітній простір для дітей у постраждалих регіонах.

Підтримка Литви

Міністерство національної оборони Литви продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією.

Основним пріоритетом залишаються роботи з розмінування, як гуманітарного, так і військового характеру. У 2025 році міністерство планує внести 30 мільйонів євро до Коаліційного фонду з розмінування, а також надати Україні ще 30 мільйонів євро у вигляді двосторонньої допомоги через передачу спеціалізованого обладнання.

Розмінування України

Зауважимо, Україна наразі - одна з найбільш замінованих країн у всьому світі. За даними ПРООН, в Україні площа замінованої території у 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

За оновленими даними, потреби на розмінування скоротилися на 4,8 мільярда доларів у порівнянні із попередньою оцінкою витрат, і наразі становлять 29,8 мільярда доларів США.

Всього з початку повномасштабної війни Україна втратила 20,5% своїх сільськогосподарських земель, що суттєво вплинуло на аграрний сектор країни.