Зустріч Зеленського та фон дер Ляєн була напруженою через фінансові запити Києва – Bloomberg

Представники ЄС повідомили Україні, що перед виділенням додаткових коштів вони хочуть побачити прогрес у прийнятті нового законодавства, спрямованого на боротьбу з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та наближення до законодавства ЄС

Як пише Dilo, про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами джерела, ознайомленого з ходом переговорів, у вівторок у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулася напружена зустріч голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським.

Українці висловили занепокоєння щодо перспективи ескалації конфлікту з боку Росії взимку, враховуючи обмежені можливості протиповітряної оборони для захисту своїх міст. Вони були обурені тим, що ЄС погодився зняти санкції з двох російських олігархів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова у рамках угоди про продовження санкцій.

"Наближається додаткова оборонна підтримка. І в міру просування реформ у Верховій Раді — також і додаткова бюджетна підтримка. У цьому календарному році у нас ще є 37 млрд євро", — написала фон дер Ляєн у дописі в X після зустрічі.

Після понад чотирьох років повномасштабної війни між Києвом та його ключовими союзниками починають виникати напруження. Україна дедалі більше розчаровується через небажання деяких європейських союзників постачати критично важливі перехоплювачі, які Київ міг би застосувати проти російських ракет, тоді як європейців дратують зростаючі вимоги щодо фінансування.

Євросоюз зажадав від України прискорити ухвалення законів щодо боротьби з тіньовою економікою, збільшення податкових надходжень та зближення українського законодавства з нормами Євросоюзу. Брюссель пов'язує прогрес щодо цих реформ із виділенням Києву додаткового фінансування.

Україна попросила союзників додатково профінансувати близько$27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Наразі у ЄС намагаються розібратися, звідки виникла гігантська дірка в бюджеті і чи справді Україні потрібна вся сума, яку запросили. У Брюсселі не розуміють, хто відповідає за різке зростання дефіциту бюджету.

ЄС висловив заперечення щодо деяких українських цифр і запропонував, щоб додаткове фінансування надавали інші партнери — зокрема Канада, Норвегія та Японія. Зеленський повідомив журналістам, що їхні команди знову зустрінуться через 7–10 днів для подальших переговорів з цього питання, і він сподівається, що рішення буде знайдено.

На початку місяця Брюссель заявив, що Європейський Союз не розглядає прискорення виплат Україні за кредитом 90 млрд євро. Вони будуть переведені протягом двох років, як було заплановано від початку. Наразі нові механізми фінансування не обговорюються, незважаючи на зростання оборонних потреб України.