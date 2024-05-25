Сенс Банк с 1 июня ограничивает карточные переводы между физлицами

С 1 июня Сенс Банк введет лимиты на входящие транзакции на карту клиента от физических лиц, обслуживаемых в других банках (P2P, person-to-person): до 200 переводов на сумму до 1 млн грн ежемесячно.

Об этом свидетельствует информация обновленной версии публичного предложения АО "Сенс Банк" на заключение договора о банковском обслуживании физлиц, пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что будет установлено ограничение суммы переводов на карточку в сутки и в течение недели - на уровне 400 тыс. грн, тогда как лимиты по количеству транзакций на указанные периоды: до 30 в день и до 100 - в неделю.

Ограничение по сумме никак не повлияет на 95% клиентов

Как сообщалось, Нацбанк в рамках борьбы с отмыванием средств планирует в ближайшие 30 дней ввести ограничение на количество переводов физических лиц (P2P, person-to-person) – до 30 в месяц, с лимитом суммы до 100 тыс. грн.

Как отметил Андрей Пышный, прорабатываемое НБУ решение предусматривает лимиты исключительно на исходные P2P-переводы, то есть операции с карты на карточку.

Глава НБУ напомнил, что обычно люди имеют карточки нескольких банков. К тому же операции по реквизитам IBAN никоим образом не лимитируются и доступны всем без исключения.

"НБУ предлагает такие лимиты, основываясь на результатах исследования операций клиентов семи крупнейших транзакционных банков, на которые приходится более 91% всех эмитированных карт, за два квартала 2024 года. По предварительным оценкам, ограничения в 30 операций в месяц не почувствуют 98,44% клиентов, а ограничение по сумме никак не повлияет на 95% клиентов", - подчеркнул Пышный.

Национализация Сенс Банка

В феврале 2022 года Европейский Союз ввел санкции против совладельца "Альфа-банка Украина" Михаила Фридмана, а в марте к ним присоединилась Великобритания.

Тогда же Фридман и его партнер Петр Авен покинули совет директоров "Альфа-Банка", впоследствии в Украине сменившего название на Сенс Банк. Украина ввела санкции против Фридмана в октябре того же года.

А в мае 2023 года Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий НБУ национализировать банки подсанкционных собственников.

20 июля Национальный банк Украины решил вывести Сенс Банк с рынка. Позже финучреждение перешло в собственность государства.

22 июля 2023 года Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщили об успешном заключении договора купли-продажи, по которому государство стало владельцем 100% акций АО "Сенс Банк".

По данным НБУ, на 1 апреля 2024 года по размеру общих активов Сенс банк занимал 8-е место (136,63 млрд грн) среди 63 действовавших в стране банков. Банк вошел в тройку лидеров по чистой прибыли за 2023 год: он составил 5,04 млрд грн.