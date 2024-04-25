Сенс Банк запустил новый функционал для юридических лиц: открыть первый счет теперь можно онлайн

Сенс Банк объявил о запуске нового функционала для юридических лиц – онлайн-открытие первого счета. Долгую и бюрократическую процедуру в финучреждении превратили в удобный онлайн процесс.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

В банке отметили, что попытались максимально упростить этот процесс и облегчить жизнь бизнесу. Теперь, вместо личного присутствия и предоставления оригиналов документов в отделение банка, руководителю компании достаточно иметь ID-карту или загранпаспорт в приложении "Дія" и квалифицированную электронную подпись.

В сообщении пресс-службы говорится, что одной из главных проблем бизнеса на пути открытия счета в банке всегда была чрезмерная сложность этого процесса.

Именно поэтому мы запустили эту инновационную услугу. Теперь компания может открыть счет в Сенс Банк онлайн. Это лучшая, на сегодня, практика, ведь никто не делает удаленное открытие счета таким простым и комфортным для компаний, ни в Украине, ни в Европе ", – прокомментировал нововведение член правления Сенс Банка Андрей Соколов.

Как открыть счет онлайн

Для открытия счета юрлицу теперь нужно только заполнить форму онлайн на портале, подтвердить передачу документов руководителя в приложении "Дія", загрузить минимально необходимые документы и подписать КЭПом автоматически сформированную анкету-договор. Вопросы в анкете и количество документов зависят от типа бизнеса, структуры собственности и других деталей.

Соколов отметил, что с нынешним уровнем диджитализации в Украине подавляющее большинство необходимой информации перенесено в цифровой формат.

"Устав компании, финансовая отчетность и другие сведения у большинства наших клиентов есть в разных реестрах, откуда мы их подтягиваем при открытии счета, а остальные данные клиент вносит в онлайн-форму при заполнении опросника в личном кабинете на нашем портале", - сообщили в Сенс Банке.

Недавно стало известно, что Сенс Банк получил статус уполномоченного банка-агента Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это дает ему возможность производить выплату гарантированных сумм возмещения вкладчикам ликвидируемых банков.

Национализация Сенс Банка

В феврале 2022 года Европейский Союз ввел санкции против совладельца "Альфа-банка Украина" Михаила Фридмана, а в марте к ним присоединилась Великобритания.

Тогда же Фридман и его партнер Петр Авен покинули совет директоров "Альфа-Банка", впоследствии в Украине сменившего название на Сенс Банк. Украина ввела санкции против Фридмана в октябре того же года.

А в мае 2023 года Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий НБУ национализировать банки подсанкционных собственников.

20 июля Национальный банк Украины решил вывести Сенс Банк с рынка. Позже финучреждение перешло в собственность государства.

22 июля 2023 года Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщили об успешном заключении договора купли-продажи, по которому государство стало владельцем 100% акций АО "Сенс Банк".