Сенс Банк запустив новий функціонал для юридичних осіб: відкрити перший рахунок тепер можна онлайн

Сенс Банк оголосив про запуск нового функціоналу для юридичних осіб – онлайн-відкриття першого рахунку. Довгу та бюрократичну процедуру у фінустанові перетворили на зручний онлайн-процес.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

У банку зазначили, що спробували максимально спростити цей процес та полегшити життя бізнесу. Тепер, замість особистої присутності та надання оригіналів документів у відділення банку, керівнику компанії достатньо мати ID-картку або закордонний паспорт в застосунку "Дія" та кваліфікований електронний підпис.

У повідомленні пресслужби йдеться, що однією з головних проблем бізнесу на шляху до відкриття рахунку у банку завжди була надмірна складність цього процесу.

"Саме тому ми запустили цю інноваційну послугу. Тепер компанія може відкрити рахунок у Сенс Банк онлайн. Це найкраща, на сьогодні, практика, адже ніхто не робить віддалене відкриття рахунку так просто й комфортно для компаній, а ні в Україні, а ні в Європі", – прокоментував нововведення член правління Сенс Банку Андрій Соколов.

Як відкрити рахунок онлайн

Для відкриття рахунку юрособі відтепер потрібно лише заповнити форму онлайн на порталі, підтвердити передачу документів керівника у застосунку "Дія", завантажити мінімально необхідні документи та підписати КЕПом автоматично сформовану анкету-договір. Питання в анкеті та кількість документів залежать від типу бізнесу, структури власності та інших деталей.

Соколов зазначив, що з теперішнім рівнем діджиталізації в Україні переважна більшість необхідної інформації перенесена у цифровий формат.

"Статут компанії, фінансова звітність та інші відомості у більшості наших клієнтів є в різних реєстрах, звідки ми їх підтягуємо під час відкриття рахунку, а решту даних клієнт вносить в онлайн-форму під час заповнення опитувальника в особистому кабінеті на нашому порталі", - повідомили у Сенс Банку.

Нещодавно стало відомо, що Сенс Банк отримав статус уповноваженого банка-агента Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Це дає йому можливість здійснювати виплату гарантованих сум відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються.

Націоналізація Сенс банку

У лютому 2022 року Європейський Союз запровадив санкції проти співвласника "Альфа-банку Україна" Михайла Фрідмана, а в березні до них приєдналася Велика Британія.

Тоді ж Фрідман і його партнер Петро Авен покинули раду директорів "Альфа-Банку", який згодом в Україні змінив назву на Сенс Банк. Україна запровадила санкції проти Фрідмана у жовтні того ж року.

А в травні 2023 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.

20 липня Національний банк України вирішив вивести Сенс Банк з ринку. Пізніше фінустанова перейшла у власність держави.

22 липня 2023 року Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про успішне укладення договору купівлі-продажу, за яким держава стала власником 100% акцій АТ "Сенс Банк".