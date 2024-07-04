Введение ограничений денежных переводов с карты на карту: НБУ ведет переговоры с волонтерами

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил, что регулятор введет ограничения для переводов с карты на карту. По его словам, сейчас проводятся обсуждения этого вопроса с волонтерами.

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Об этом он сказал во время заседания финансового комитета Верховной Рады 4 июля, передает "Суспільне".

"Сейчас у нас продолжается фаза обсуждения этого вопроса с волонтерами. Мы хотим, чтобы политика, которую НБУ реализует в этом непростом с точки зрения общественного восприятия вопросе, была максимально понятна и воспринималась теми, кто сегодня испытывает определенную тревогу по этому решению", — пояснил Пышный.

По его словам, представители Нацбанка сейчас на второй итерации обсуждения с волонтерской средой.

Глава НБУ добавил, что ведется сбор и анализ их позиций.

"Но мы устойчивы в своем намерении найти решение этой непростой, но опасной проблемы", - заявил Пышный.

Что известно об установке лимитов на переводы по картам

В конце мая 2024 года стало известно, что Национальный банк Украины готовит решение об ограничении исходящих переводов с карты на карту. Анонсированные изменения – это не прихоть регулятора, а реакция на распространение опасного явления на финансовом рынке, такого как использование банковских счетов физических лиц как "транзитных" для перевода и "отмывания" незаконных средств.

Решение, прорабатываемое НБУ, предусматривает лимиты исключительно на исходящие P2P-переводы, то есть операции с карты на карту.

Обсуждаются варианты лимитов – не более 30 операций и до 100 000 грн в месяц в одном банке.

При этом, по словам Пышного, волонтеры и дальше смогут собирать деньги на свои счета, ведь никаких ограничений по пополнениям карт не предлагается. В настоящее время решение находится на этапе проработки.

Банки смогут поднимать установленный лимит

Как отметил Пышный, банки при необходимости смогут поднимать установленный НБУ лимит на переводы средств.

"Если есть возможность обосновать перед банком за счет того, что есть соответствующие доходы, ваш профиль, как клиента банка, дает возможность и требует осуществлять большее количество переводов, банк в рамках вашего взаимодействия, а они должны знать своего клиента, может рассмотреть ваше заявление и поднять эти лимиты", - объяснил глава НБУ.

Он подчеркнул, что любые решения регулятора, даже только нарабатываемые, обсуждаемые и планируемые, имеют твердую почву.

"Это огромные массивы обработанной информации и кропотливый анализ данных", – резюмировал Пышный.

Более подробно об ограничении карточных переводов от НБУ, как они действительно будут работать и кого зацепят, читайте в статье Delo.ua.