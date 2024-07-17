В Україні з початку року побільшало готівки на 4,8%: яких банкнот в обігу найбільше

У готівковому обігу України станом на 1 липня 2024 року перебувало 800,9 млрд грн - це на 36,5 млрд грн або на 4,8 % більше, ніж на початок 2024 року (на 01.01.2024 – 764,4 млрд грн).

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Регулятор зазначає, що темпи зростання готівки в обігу цьогоріч залишаються невисокими та пов’язані насамперед із сезонними факторами. Адже традиційно влітку пожвавлюється попит на готівку.

"Крім того, перебої з енергоживленням, спричинені атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України, стимулюють громадян мати певний запас готівки", - йдеться в повідомленні.

Статистика готівкового обігу на 1 липня 2024 року

Згідно з даними Нацбанку, у готівковому обігу наразі перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 793,5 млрд грн, а також 14,7 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,3 млрд грн.

На одного жителя України на 1 липня цього року припадало: 65 банкнот і 181 шт. платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).

Найбільше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше – банкнот номіналом 50 гривень та монет номіналом 10 гривень (4,5% та 1,6% від загальної кількості в обігу відповідно).

В НБУ зауважують, що динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за перше півріччя 2024 року припав на банкноти номіналом 1 000 грн та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла майже в 1,2 та 1,1 рази відповідно порівняно з початком цього року.

Нагадаємо, за 2023 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 6,7% (або на 48,3 млрд грн) та на 1 січня 2024 року становила 764,4 млрд грн.

Рівень підроблення гривневих банкнот залишається низьким

З початку повномасштабної війни рівень підроблення банкнот гривні залишається низьким – близько 2,1 підробленої купюри на один мільйон справжніх за підсумками 2023 року.

Найчастіше у 2023 році в Україні підробляли банкноти старого зразка, зокрема абсолютна більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів: 200 гривень (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми), 500 гривень (24% та 41% відповідно) та 100 гривень (8% та 3% відповідно).

Додамо, що за підсумками 2022 року кількість підроблених банкнот була трохи вищою: на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкнот (у 2021 року – близько 7,1 банкноти). Найчастіше зловмисники підробляли банкноти старого зразка номіналом 100, 200 та 500 грн.

Серед вилучених з обігу у 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:

долари США (91% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти);

євро (8%).

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