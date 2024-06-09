В НБУ розповіли, які банкноти зловмисники підробляють найчастіше

З початку повномасштабної війни рівень підроблення банкнот гривні залишається низьким – близько 2,1 підробленої купюри на один мільйон справжніх за підсумками 2023 року.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це розповів начальник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ Валерій Строчков.

За його словами, громадянам та представникам бізнесу варто бути особливо пильними під час роботи з банкнотами старих зразків номіналом 200 та 500 гривень, оскільки їх найчастіше намагаються підробити шахраї.

"Найчастіше зловмисники підробляють та збувають, зокрема через заклади торгівлі, банкноти номіналом 200 гривень зразка 2007 року та 500 гривень зразка 2006 року. Тож банки, працюючи з клієнтами, мають фокусуватися на попередженні потрапляння в обіг саме підроблених банкнот старого зразка", - наголосив Строчков.

Він пояснив, що банкноти гривні зразків 2014-2019 років мають інноваційні оптично-змінні елементи, які касові працівники та громадяни можуть легко перевірити, натомість зловмисникам їх складно підробити.

Водночас, Строчков зазначив, що у країнах Євросоюзу цей показник був майже у вісім разів вищим.

Додамо, що за підсумками 2022 року кількість підроблених банкнот була трохи вищою: на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкнот (у 2021 року – близько 7,1 банкноти). Найчастіше зловмисники підробляли банкноти старого зразка номіналом 100, 200 та 500 грн.

Серед вилучених з обігу у 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:

долари США (91% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти);

євро (8%).

Нагадаємо, що станом на 1 квітня 2024 року у готівковому обігу України було 780,3 мільярда гривень. Це на 16 мільярдів гривень, або на 2,1 % більше, ніж на початок 2024 року. Такі темпи зростання готівки в обігу пов’язані з сезонними факторами.

Джерело фото: ua.depositphotos.com