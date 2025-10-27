Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,00

+0,10

EUR

48,77

+0,22

Готівковий курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,30

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Цегельний завод Медведчука та Козака на Львівщині виставили на аукціон

Завод ТОВ "Керамбуд". Фото: АРМА
Завод ТОВ "Керамбуд" / АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на Prozorro розпочало відкриті торги з відбору управителя для корпоративних прав та майна цегельного заводу ТОВ "Керамбуд" у Львівській області. Підприємство пов’язують із колишніми народними депутатами Віктором Медведчуком та Тарасом Козаком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Про актив

Зазначається, що актив включає:

  • 100% корпоративних прав;
  • земельні ділянки (понад 10 га);
  • виробничі приміщення (понад 31 тис. кв. м);
  • сучасне обладнання й транспорт.

Завод повністю автоматизований і здатен виробляти до 4 млн штук цегли щомісяця. Його ринкова вартість за незалежною оцінкою становить понад 246 млн грн.

Пропозиції приймаються до 31 жовтня 2025 року.

ТОВ "Керамбуд" — один із найпотужніших виробників цегли на заході України, розташований у Львівській області. Завод оснащений сучасним високотехнологічним німецьким обладнанням.

У червні 2024 року завод "Керамбуд", що належав братам Віктора Медведчука і Тараса Козака (Сергію Медведчуку і Богдану Козаку), було передано в управління АРМА. Підприємство протягом шести років ухилялося від сплати податків. 

Також АРМА оголосило конкурс на управління ПрАТ "Сегежа Оріана Україна", підприємством у Калуші Івано-Франківської області, яке виробляє паперову продукцію. Завод пов’язують із Віктором Медведчуком.

Автор:
Світлана Манько