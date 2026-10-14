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Зерносховище на 60 тисяч тонн: АРМА шукає управителя для Волиця-Агро

АРМА шукає управителя для Волиця-Агро
АРМА шукає управителя для Волиця-Агро

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готує до конкурсного відбору управителя арештоване майно ТОВ "Волиця-Агро" у Київській області. До активу входять зерносховище потужністю до 60 тис. тонн, виробничі та господарські об'єкти, земельні ділянки, сільськогосподарська інфраструктура і транспорт.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АРМА.

Одним із головних об'єктів комплексу є зерносховище потужністю до 60 тис. тонн, розташоване на земельній ділянці площею 4 га.

До складу майна також входять адміністративні будівлі, майстерні, склади, вагова, трансформаторна підстанція, зерносклад, пилорама та інші господарські споруди.

Окрему частину активу становлять об'єкти колишньої тваринницької інфраструктури, серед яких корівники, свинарники та телятник.

У бункерах елеватора зберігається зерно пшениці, яке також входить до переліку арештованого майна.

Крім того, до активу належать транспортні засоби, зокрема Renault Duster, Kia Sportage, Lada, МАЗ, КАМАЗ і ГАЗ.

Майно розташоване у Білій Церкві, а також у селах Яблунівка і Дмитрівка Київської області.

Нагадаємо, нещодавно АРМА сформувало новий портфель арештованих активів для подальшої передачі в управління через Prozorro. До нього увійшли нерухомість, підприємства, земельні ділянки та інше майно.

Автор:
Тетяна Гойденко

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