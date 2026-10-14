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Зернохранилище на 60 тысяч тонн: АРМА ищет управителя для Волица-Агро

АРМА ищет управителя для Волица-Агро
АРМА ищет управителя для Волица-Агро

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к конкурсному отбору управляющего арестованное имущество ООО "Волица-Агро" в Киевской области. В актив входят зернохранилище мощностью до 60 тыс. тонн, производственные и хозяйственные объекты, земельные участки, сельскохозяйственная инфраструктура и транспорт.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение АРМА.

Одним из главных объектов комплекса является зернохранилище мощностью до 60 тыс. тонн, расположенное на земельном участке площадью 4 га.

В состав имущества также входят административные здания, мастерские, склады, весовая, трансформаторная подстанция, зерносклад, пилорама и другие хозяйственные постройки.

Отдельную часть актива составляют объекты бывшей животноводческой инфраструктуры, среди которых коровники, свинарники и телятники.

В бункерах элеватора хранится зерно пшеницы, которое также входит в список арестованного имущества.

Кроме того, к активу относятся транспортные средства, в частности, Renault Duster, Kia Sportage, Lada, МАЗ, КАМАЗ и ГАЗ.

Имущество находится в Белой Церкви, а также в селах Яблоновка и Дмитровка Киевской области.

Напомним, недавно АРМА сформировала новый портфель арестованных активов для последующей передачи в управление через Prozorro. В него вошли недвижимость, предприятия, земельные участки и другое имущество.

Автор:
Татьяна Гойденко

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