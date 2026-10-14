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АРМА ищет управителя для производителя редких газов "Криоин Инжиниринг" в Одесской области.

Логотип АРМА
АРМА ищет управителя для производителя редких газов "Криоин Инжиниринг" в Одесской области. / АРМА

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов готовит к передаче в управление имущество и корпоративные права ООО "Криоин Инжиниринг", производящее инертные и редкие газы высокой чистоты.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Предприятие специализируется на выпуске неона, гелия, ксенона и криптона, которые используются в производстве полупроводников, электроники и лазерных систем. По материалам судебных решений, посреди фактических собственников компании были граждане русской Федерации.

Состав арестованного имущественного комплекса

В состав актива входят производственные мощности, земля и жилые объекты в регионе:

  • производственные комплексы в Одессе и Одесской области;
  • специализированное оборудование для производства, упаковки и транспортировки газов;
  • четыре земельных участка в Одесской области общей площадью более 1,1 гектара;
  • жилая недвижимость в Одессе, в том числе квартиры, дачный дом и коттедж для семейного отдыха.

Напомним, ранее сообщалось, что АРМА готовит к передаче в управление одесскую гостиницу, вагоны и ряд объектов недвижимости. Агентство по розыску и менеджменту активов формирует портфель имущества для передачи профессиональным участникам рынка, а конкурсные процедуры будут проводиться через электронную систему Prozorro.

Автор:
Максим Кольц

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