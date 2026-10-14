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АРМА шукає управителя для виробника рідкісних газів "Кріоін Інжинірінг" на Одещині

Логотип АРМА
АРМА шукає управителя для виробника рідкісних газів "Кріоін Інжинірінг" на Одещині / АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів готує до передачі в управління майно та корпоративні права ТОВ "Кріоін Інжинірінг", яке виробляє інертні та рідкісні гази високої чистоти.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу АРМА.

Підприємство спеціалізується на випуску неону, гелію, ксенону та криптону, які використовують у виробництві напівпровідників, електроніці та лазерних системах. За матеріалами судових рішень, серед фактичних власників компанії були громадяни Російської Федерації.

Склад арештованого майнового комплексу

До складу активу входять виробничі потужності, земля та житлові об'єкти в регіоні:

  • виробничі комплекси в Одесі та Одеській області;
  • спеціалізоване обладнання для виробництва, пакування й транспортування газів;
  • чотири земельні ділянки в Одеській області загальною площею понад 1,1 гектара;
  • житлова нерухомість в Одесі, зокрема квартири, дачний будинок і котедж для сімейного відпочинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АРМА готує до передачі в управління одеський готель, вагони та низку об'єктів нерухомості. Агентство з розшуку та менеджменту активів формує портфель майна для передачі професійним учасникам ринку, а конкурсні процедури проводитимуть через електронну систему "Prozorro".

Автор:
Максим Кольц

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