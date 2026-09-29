Россиянам урезали лимит на вывоз наличных в восемь раз: что грозит нарушителям

Россиянам разрешили вывозить в ряд соседних стран не более $11 888 (1 млн рублей) наличными — это более чем в 8 раз меньше предыдущего лимита.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Кого касаются ограничения

Ограничения распространяются на вывоз рублей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

Для физических лиц запрещено вывозить более 1 млн рублей. Если сумма превышена, изъятию подлежат деньги сверх установленного предела.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрет действует независимо от суммы — в случае нарушения могут изъять все наличные, которые пытаются вывезти.

Исключение предусмотрено гражданам, которые пользуются определенными правительством международными аэропортами и могут подтвердить банковскими выписками снятие всей суммы со счетов. Также исключения относятся к международным перевозчикам и российским дипломатическим учреждениям.

До этого с 1 апреля россияне могли вывозить в страны ЕАЭС до 100 тысяч долларов в рублевом эквиваленте — около 8,4 млн рублей, так что новый лимит снижен более чем в 8 раз.

Цель новшеств и реакция соседних стран

Ограничения входят в план борьбы с "теневой экономикой" в РФ. В Кремле рассчитывают, что такие меры помогут снизить долю теневого сектора на 1,5% ВВП и принесут в бюджет почти $12 млрд дополнительных налогов.

Между тем, финансовые учреждения в странах ЕАЭС начали самостоятельно усиливать условия работы с наличными рублями. В частности, банки в Беларуси установили комиссии на уровне 2-5%, в Казахстане и Кыргызстане комиссии достигли 5%, а некоторые банки в Армении вообще остановили работу с наличными.

ранее сообщалось, что россияне массово снимают деньги с банковских счетов восьмой месяц подряд, увеличив наличную массу на 2,9 триллиона рублей (около $34,41 млрд). До конца года этот показатель может возрасти до 3,7 трлн рублей ($43,9 млрд)