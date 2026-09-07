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Казахстан вводит платное разрешение на въезд для россиян: какая стоимость

граница
Казахстан строит цифровой забор на границе с Россией. Фото: szru.gov.ua

Казахстан изменяет правила въезда граждан России. С 30 ноября 2026 года россиянам придется заранее оформлять платное электронное разрешение QazETA, а также создавать цифровой профиль с биометрическими данными.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Отмечается, что изменения в миграционное законодательство подписал президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Россияне, которые будут въезжать в страну по суше через основные пункты пропуска, должны будут подать заявку не менее чем за 72 часа до поездки.

Сколько россияне будут платить за въезд в Казахстан

Стоимость электронного разрешения для россиян составит 3900 тенге или около 7,3 евро. При оформлении непосредственно на границе сумма будет расти до 7600 тенге — примерно 14,3 евро.

В отсутствие разрешения гражданину РФ могут отказать во въезде и депортировать его.

Сначала новая система должна заработать в аэропортах, а к середине декабря ее планируют распространить на международные железнодорожные маршруты и порты.

Разрешение будет действовать 180 суток, однако находиться в Казахстане можно будет не больше 90 дней.

В разведке подчеркивают, что после начала полномасштабной войны России против Украины Казахстан стал одним из направлений для россиян, покидавших РФ из-за страха мобилизации и боевых действий. Часть граждан России также использовала страну для работы и ведения бизнеса вне РФ.

Введение платных разрешений фактически создаст для Казахстана дополнительный источник доходов от такого миграционного потока.

Ранее казахстанские, белорусские и киргизские банки резко повысили комиссии по приему наличных рублей. Все это явилось следствием того, что в банках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возник избыток российской валюты.

Автор:
Светлана Манько

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