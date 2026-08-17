Банки Беларуси и Казахстана ввели драконовские ограничения на прием российских рублей

Казахстанские, белорусские и киргизские банки резко повысили комиссии по приему наличных рублей. Ужесточение условий произошло не менее в десяти финансовых учреждениях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что белорусский "Нео Банк Азия" с конца июля ввел 20% комиссию за внесение наличных денег в российских рублях на текущие счета физических лиц, в том числе с использованием платежных карт.

Среди банков Беларуси, которые повысили комиссию за внесение наличных нерезидентами до 15% - "МТБанк", белорусские "Сбер" и ВТБ, "БелВЭБ", "Беларусбанк", "Технобанк" и "Цептер Банк". До этого такие операции в этих учреждениях облагались комиссией в размере 2–5% от внесенной суммы.

В Казахстане ситуация похожая. Банк "Центркредит" вдвое повысил комиссию за внесение физическими лицами наличных рублей через кассы, терминалы и банкоматы на текущие и сберегательные счета – с 5 до 10%. Ранее комиссию за прием наличных рублей от граждан и нерезидентов до 15% повысил Halyk Bank (для бизнеса – до 10%).

Свою комиссию за внесение наличных рублей физическими лицами "для осуществления переводов по системам денежных переводов и SWIFT" вдвое увеличил и киргизский Экоисламикбанк – до 10%.

Кроме этих банков, в августе комиссии по пополнению карт и счетов российскими рублями ввели еще несколько финансовых учреждений. В частности, "Фридом Банк Казахстан" установил тариф на уровне 2,5% от суммы внесения, в то время как белорусский "Приорбанк" взимает 5%.

Все это явилось следствием того, что в банках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возник избыток российской валюты.

Эксперты говорят, что накопление наличных рублей создает для банков дополнительные затраты на их хранение, транспортировку и проверку. В то же время, за пределами РФ спрос на российскую валюту остается ограниченным, из-за чего работа с такими наличными средствами становится экономически невыгодной для местных финансовых учреждений.

Напомним, россияне резко нарастили переводы средств на счета иностранных брокеров, пытаясь вывести сбережения из страны до возможного введения новых ограничений. Только за апрель-июнь ежемесячные переводы за границу достигали 42-45 млрд рублей (свыше $500 млн).