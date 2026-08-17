Банки Білорусі та Казахстану запровадили драконівські обмеження на прийом російських рублів

Казахстанські, білоруські та киргизькі банки різко підвищили комісії за приймання готівкових рублів. Посилення умов відбулося щонайменше у десяти фінансових установах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що білоруський "Нео Банк Азія" з кінця липня запровадив 20% комісію за внесення готівки в російських рублях на поточні рахунки фізичних осіб, зокрема з використанням платіжних карток.

Серед банків Білорусі, які підвищили комісію за внесення готівки нерезидентами до 15% – "МТБанк", білоруські "Сбер" і ВТБ, "БелВЭБ", "Беларусбанк", "Технобанк" і "Цептер Банк". До цього такі операції в цих установах обкладалися комісією у розмірі 2–5% від внесеної суми.

У Казахстані ситуація схожа. Банк "Центркредит" удвічі підвищив комісію за внесення фізичними особами готівкових рублів через каси, термінали та банкомати на поточні й ощадні рахунки – з 5% до 10%. Раніше комісію за приймання готівкових рублів від громадян і нерезидентів до 15% підвищив Halyk Bank (для бізнесу – до 10%).

Свою комісію за внесення готівкових рублів фізичними особами "для здійснення переказів за системами грошових переказів і SWIFT" удвічі збільшив і киргизький Екоісламікбанк – до 10%.

Крім цих банків, у серпні комісії за поповнення карток і рахунків російськими рублями запровадили ще кілька фінансових установ. Зокрема, "Фридом Банк Казахстан" встановив тариф на рівні 2,5% від суми внесення, тоді як білоруський "Приорбанк" стягує 5%.

Все це стало наслідком того, що у банках країн Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) виник надлишок російської валюти.

Експерти кажуть, що накопичення готівкових рублів створює для банків додаткові витрати на їхнє зберігання, транспортування та перевірку. Водночас за межами РФ попит на російську валюту залишається обмеженим, через що робота з такими готівковими коштами стає економічно невигідною для місцевих фінансових установ.

Нагадаємо, росіяни різко наростили перекази коштів на рахунки іноземних брокерів, намагаючись вивести заощадження з країни до можливого запровадження нових обмежень. Лише за квітень–червень щомісячні перекази за кордон сягали 42–45 млрд рублів (понад $500 млн).