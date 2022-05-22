В Мариуполе оккупанты планируют с сентября полностью русифицировать учебу

Россия незаконно собирается с нового учебного года (с сентября 2022-го) полностью русифицировать обучение, внедрив свои стандарты в школьную программу. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Оккупанты намерены сократить количество предметов до трех. Известно, что захватчики собираются провести "адаптацию", в период которой детям будут преподавать русский язык и литературу, историю РФ и математику.

Россия уже провела во временно захваченном Мариуполе "организационно-методическое" собрание учителей, которых заставили сотрудничать в образовательном процессе. Тем педагогам, которые отказались сотрудничать с оккупантами, угрожают "фильтрационными лагерями" и ограничением "гуманитарной помощи".

"Привлечение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий представляет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением статьи 38 Конвенцией ООН о правах ребенка. Навязывание образования страны-оккупанта противоречит статье 29 Конвенции ООН о правах ребенка, устанавливающей, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения", — прокомментировала Денисова.

Российские оккупанты продолжают принудительную интеграцию украинских детей в российское пространство и в других захваченных населенных пунктах, насаждая в украинских учебных заведениях на временно оккупированных территориях преподавания по "стандартам РФ".